Mientras Thiago Medina lucha por su vida, trascendieron fuertes versiones de conflictos entre la familia del joven de 22 años y Daniela Celis. Su hermana Camila no quiso responder en Georgina a la Barbarossa si existe una mala relación con la exparticipante de Gran Hermano y sólo expresó que en este momento no están para "chusmeríos". Sin embargo, su padre Julio brindó un móvil junto a Daniela y despejó todo tipo de rumores que aseguraban una interna familiar.

El papá de Thiago Medina rompió el silencio sobre la interna familiar con Daniela Celis

Hace una semana, Thiago Medina sufrió un grave accidente cuando regresaba a su casa en moto. Desde ese momento, enfrentó dos cirugías y permanece en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Su familia, amigos y su expareja Daniela Celis, quien también es madre de sus hijas Laia y Aimé, continúan pidiendo cadena de oración y a la espera de buenas noticias.

En medio de este contexto, surgieron rumores que señalan un posible conflicto entre los familiares de Thiago y Dani. Esto surge a raíz de la versión que indica que sólo la habrían dejado ingresar una vez a verlo desde que está internado. Para terminar con las dudas en medio de este duro momento, Julio, el padre del exparticipante de Gran Hermano, se refirió a la supuesta mala relación con la joven.

Daniela Celis y Thiago Medina

Su palabra se dio durante un móvil en el Diario de Mariana, en el que se encontraba acompañado por Daniela y Nacho Castañares. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron rebien, están siempre presentes”, expresó el papá de Thiago Medina.

Luego, halagó la fortaleza de su exnuera y madre de sus nietas, dejando en claro que está todo bien con ella: "Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”. Por otro lado, Julio habló del estado de salud de Thiago, quien en las últimas horas volvió a ser intervenido por segunda vez: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite". Y agregó que "posiblemente mañana o pasado" le brindarán más información sobre cómo sigue.

Thiago Medina

De esta manera, Julio, el papá de Thiago Medina, rompió el silencio sobre la interna familiar con Daniela Celis y aclaró que no están peleados con la modelo. De hecho, aseguró que ella siempre se encuentra acompañando a su ex en esta difícil situación y la halagó con sentidas palabras.