El Eternauta 2 llega a Netflix: cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El Eternauta se estrenó el 30 de abril en Netflix y, como se esperaba, se convirtió en un verdadero fenómeno en Argentina. Lo que sorprendió fue su alcance global: la serie llegó a posicionarse entre las tres más vistas de la plataforma a nivel mundial, con Ricardo Darín en el papel de Juan Salvo y la dirección de Bruno Stagnaro. El resultado fue tan contundente que Netflix no tardó en confirmar la realización de una segunda temporada.

El impacto de esta producción no se explica solo por su valor de entretenimiento. La serie recupera la mítica historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López para la revista Hora Cero, un relato que combina ciencia ficción, política y épica colectiva. La adaptación televisiva apenas cubrió una parte de ese universo narrativo, lo que deja mucho material pendiente para futuras entregas. Además, existen textos de secuela escritos por el propio Oesterheld que podrían inspirar la trama de la nueva temporada.

Todo lo que se sabe sobre la segunda temporada de El Eternauta

Por ahora, lo único seguro es que la historia continuará. Sin embargo, los nuevos capítulos aún no comenzaron a rodarse, algo que el propio Darín señaló en entrevistas recientes. Esto implica que la producción se encuentra en una etapa inicial y que los tiempos de espera podrían ser largos. Si se repite la lógica de la primera temporada, filmada entre mayo y diciembre de 2023, y considerando el nivel técnico y narrativo que requiere un proyecto de esta magnitud, la segunda entrega podría estrenarse recién entre 2026 y 2027.

El camino hasta la pantalla no fue fácil. Durante décadas se intentó adaptar la obra al cine, con nombres como Adolfo Aristarain, Álex de la Iglesia y Lucrecia Martel vinculados al proyecto, pero las dificultades económicas y de producción lo impidieron. Recién en 2020, Netflix adquirió los derechos y se asoció con K&S Films y Stagnaro. La pandemia retrasó los planes, y recién en 2023 comenzó el rodaje que culminó en la exitosa primera entrega de seis episodios.

Mientras se trabaja en la nueva temporada, la expectativa crece. El público ya demostró que está dispuesto a acompañar esta versión de la nevada mortal en Buenos Aires, y los productores saben que cuentan con una historia que trasciende generaciones. Habrá que esperar, pero el regreso de Juan Salvo y su resistencia a la invasión alienígena ya es un hecho: la segunda parte de El Eternauta está en marcha, aunque todavía falta tiempo para verla en pantalla.

