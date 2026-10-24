Eugenia de Martino, la esposa de Peque Schwartzman, mostró la primera ecografía de su bebé: "Mi cita favorita"

Eugenia de Martino compartió la primera ecografía de su hija en camino, fruto de su amor con Peque Schwartzman. Emocionada por esta nueva etapa, la modelo acompañó las publicaciones con mensajes llenos de amor, alegría y humor.

La tierna ecografía que compartió Eugenia de Martino tras confirmar su embarazo

Eugenia de Martino atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida junto a Diego "Peque" Schwartzman. A pocos días de anunciar que serán padres por primera vez, la influencer mostró las primeras imágenes de su bebé en camino y enterneció a sus seguidores con posteos que permitieron conocer un poquito más a la pequeña.

A través de sus historias de Instagram, la esposa del extenista mostró una ecografía en blanco y negro en la que se observa a su hija dentro de su vientre. "Mi cita favorita", escribió junto a la imagen, con una frase que reflejó la emoción con la que vive cada encuentro con su pequeña.

La tierna ecografía que compartió Eugenia de Martino tras confirmar su embarazo

Pero eso no fue todo. Eugenia de Martino también publicó un video de la ecografía en el que se puede ver a la beba en movimiento, mientras juega con sus manitos. La escena despertó ternura entre sus seguidores y motivó un comentario divertido de la futura mamá. "Mi inquilina al parecer está muy cómoda en su casita chupándose el dedo", expresó con humor y cariño al compartir el clip. De esta manera, dejó ver la intimidad de una etapa que tanto ella como Schwartzman esperaban con mucha ilusión.

Eugenia de Martino y Peque Schwartzman serán padres por primera vez

El pasado 12 de octubre, Eugenia de Martino y Diego Schwartzman anunciaron que serán padres por primera vez. La noticia llegó a través de una publicación en redes sociales que realizo la joven y en la que compartió su felicidad por el comienzo de esta nueva etapa junto al deportista. "Mitad tuya, mitad mía y la familia que tantas veces soñamos. Vamos a ser papás", escribió entonces, al revelar la noticia con una mezcla de emoción y entusiasmo.

En ese mismo mensaje, Eugenia de Martino también expresó cuánto deseaba formar una familia con su esposo y lo feliz que la hace imaginar el futuro que construirán juntos. "De todas las cosas que imaginé para mi vida, formar una familia con vos siempre fue mi sueño!!!! Verte convertirte en papá e imaginarme todo lo que nos espera me hace demasiado feliz", reveló.

Tras esperar el tiempo prudente antes de compartir públicamente la feliz noticia, Eugenia de Martino concluyó su texto con una frase que resumió las expectativas que tiene tanto ella como su marido con el nacimiento de su primera hija: "Nos espera lo mejor del mundo".

Eugenia de Martino y Peque Schwartzman serán padres por primera vez

Cabe recordar que la llegada de la beba representa un nuevo capítulo en la historia de amor de Eugenia de Martino y Peque Schwartzman. En octubre de 2025, la pareja celebró su casamiento y dio el "sí, quiero", rodeada de sus seres queridos. Ahora, a un año de aquel momento, ambos se preparan para convertirse en padres por primera vez y formar la familia que tanto soñaron.

En este sentido, Eugenia de Martino, la esposa de Peque Schwartzman, mostró la primera ecografía de su bebé y manifestó: "Mi cita favorita". Sus recientes publicaciones reflejan la felicidad con la que transitan la dulce espera y las ganas de tenerla pronto en sus brazos.