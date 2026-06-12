Bautista Ortega entrevistó a sus abuelos, Palito Ortega y Evangelina Salazar: su historia, un consejo y lo que se dirían el último día

Bautista Ortega compartió un momento especial junto a Palito Ortega y Evangelina Salazar, donde la conversación permitió recorrer aspectos de su historia de amor. La escena mostró cómo la pareja, con décadas juntos, mantiene una dinámica marcada por la compañía mutua y el valor de la familia, reflejando la esencia de un vínculo que se sostiene en el tiempo. En este encuentro se dejaron ver detalles que conectan pasado y presente, mostrando cómo su unión se mantiene firme a lo largo de los años.

Palito Ortega y Evangelina Salazar revelaron aspectos íntimos de su relación en una entrevista con Bautista Ortega

A través de sus redes sociales, Bautista Ortega protagonizó un encuentro con Palito Ortega y Evangelina Salazar que dejó ver la naturalidad con la que transitan su presente. La pareja, con más de sesenta años de vida en común, se mostró cercana y sencilla, compartiendo recuerdos y reflexiones que forman parte de una historia marcada por la unión y la construcción de un legado familiar. En este espacio se reflejó la importancia de acompañarse en cada etapa, con gestos que transmiten la importancia del diálogo.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

La publicación del modelo mostró una entrevista a sus abuelos en el patio de su casa, reflejando una escena íntima y espontánea. El joven se presentó y comenzó con preguntas sencillas que dieron lugar a respuestas cargadas de historia. “Yo me llamo Evangelina”, dijo ella con naturalidad, mientras Palito agregó: “Yo Ramón”. Desde ese inicio, la conversación se transformó en un recorrido por la vida de los actores.

En el intercambio, Evangelina Salazar reveló que está próxima a cumplir ochenta años, mientras Palito aclaró que ya tiene 85. La naturalidad de ambos al hablar de la edad reflejó la serenidad con la que transitan esta etapa de la vida. Bautista, con tono respetuoso, los felicitó por los sesenta años de matrimonio, y allí surgió uno de los momentos más significativos: “Filmamos una película juntos, la primera película que hicimos juntos. Era mi primera novia. Y bueno, ahí ya en la película me di cuenta”, recordó Palito Ortega sobre el instante en que supo que Evangelina era el amor de su vida.

Durante la entrevista, el joven influencer les preguntó si le darían un consejo a las nuevas generaciones sobre el amor. Ante la consulta, la actriz explicó: “No hay secreto… Nosotros somos para encarar la vida bastante parecidos, ¿no? Entonces le damos mucha importancia a que la relación perdure, pero siempre acompañándose”. Por su parte, el actor reforzó la idea con una frase breve y contundente: “Absolutamente. Uno al otro”. En esas palabras se resumió la esencia de una relación que se sostiene en el tiempo gracias a la compañía mutua.

Más de 60 años de casados: la historia de amor de Evangelina Salazar y Palito Ortega

En el video que publicó en redes sociales Bautista Ortega, también se supo cuál es la cualidad que más admira uno del otro después de tantos años de relación. Palito Ortega destacó “el espíritu de compañera, de madre que dedicó su vida a la familia y a los niños”, mientras Evangelina Salazar subrayó la importancia de resolver las diferencias con calma: “Hay una discusión, nunca en voz alta, tranquilos, hablando, nos ponemos de acuerdo. Siempre intentas solucionar las cosas por el bien de la familia”.

Bautista Ortega

La relación entre los actores comenzó en los años sesenta, cuando coincidieron en una película. Desde entonces, construyeron una vida en común marcada por la música, el cine y, sobre todo, la familia. En la grabación, ambos remarcaron que la clave de su vínculo fue la decisión de acompañarse en cada etapa. El músico recordó que, más allá del amor, la idea de formar una familia fue fundamental: “Lo más importante que pudimos construir juntos, eso no se podía hacer por separado, es la familia que tenemos”.

Ante las palabras de Palito Ortega, Evangelina Salazar insistió en que el diálogo y la calma fueron herramientas esenciales para sostener la relación. El momento más emotivo llegó cuando Bautista Ortega les preguntó qué se dirían si fuera el último día juntos. Ante esto, la intérprete respondió con sencillez: “Gracias. Gracias por todo lo que me diste”. Con la emoción marcada en el rostro, el artista agregó: “Gracias también. Lo más importante que pudimos construir juntos, eso no se podía hacer por separado, es la familia que tenemos”.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

Bautista Ortega compartió un momento significativo junto a Palito Ortega y Evangelina Salazar que permitió mostrar la esencia de una relación construida a lo largo de décadas. La escena reflejó cómo la pareja mantiene una dinámica basada en la compañía y el diálogo, transmitiendo valores que se sostienen en el tiempo. En este encuentro se destacó la importancia de la familia, dejando en claro que la unión y la continuidad forman parte de su historia compartida.

VDV