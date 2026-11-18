Evelina Cabrera atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: junto a su marido, Justin Dunnovant, espera su segundo hijo. La dirigente deportiva y cofundadora de Grattas, que en enero de 2025 se convirtió en mamá de Apolo, anunció con enorme alegría la noticia de este nuevo embarazo y se prepara para volver a vivir la experiencia de la maternidad. En diálogo exclusivo con CARAS, compartió los detalles de esta dulce espera, cómo recibió la noticia y de qué manera transita junto a su familia esta nueva etapa.

La nueva vida de Evelina Cabrera en Estados Unidos: entre el deporte y la maternidad

La maternidad ocupa hoy un lugar central en la vida de Evelina Cabrera. Después de construir una sólida trayectoria marcada por el compromiso social y la lucha por abrirse camino en el deporte, inició una nueva etapa en el plano personal. En junio de 2024 se casó con Justin Dunnovant, arqueólogo y profesor universitario, a quien conoció durante su estadía en Los Ángeles, Estados Unidos.

Evelina Cabrera junto a su esposo Justin y su bebé, Apolo | Instagram

En enero de 2025, ambos dieron la bienvenida a Apolo, su primer hijo, una experiencia que marcó un antes y un después en sus vidas. Sin embargo, cuando la posibilidad de agrandar la familia había sido prácticamente descartada, la vida volvió a sorprenderla. A sus 40 años, y después de haber recibido pronósticos médicos poco alentadores sobre la posibilidad de volver a ser madre, la coach atraviesa un nuevo presente cargado de expectativa e ilusión ante la llegada de un nuevo bebé.

Evelina Cabrera anunció su segundo embarazo | Instagram

Evelina Cabrera: mamá por segunda vez

A través de su cuenta de Instagram, Evelina Cabrera anunció que será mamá por segunda vez. Con una tierna composición de imágenes junto a su marido y su bebé de 22 meses, un test de embarazo positivo y la primera ecografía, la coach compartió la feliz noticia con sus seguidores: “Seremos 4. Te esperamos con mucho amor. Mamá, papá y tu hermanito Apolo”.

En diálogo con CARAS, la entrenadora compartió cómo recibió la noticia de este segundo embarazo, las emociones que atraviesa junto a su familia y los desafíos que implica volver a convertirse en mamá. Además, habló sobre sus proyectos personales y profesionales, y la manera en que transita esta nueva etapa de su vida.

Evelina Cabrera, coach deportiva | Instagram

¿Cómo te enteraste de la noticia?

- "Me enteré por casualidad. Yo soy irregular y nunca me imaginé que podía estar embarazada. No estaba en mis planes ni siquiera era algo que tuviera en mente. Pero empezó a pasar algo muy curioso con Apolo: estaba todo el día arriba mío, me buscaba constantemente y, en un momento, comenzó a señalarme el ombligo y la panza. Me llamó mucho la atención y le comenté a mi marido que me parecía raro ese comportamiento. Entonces, él fue a la farmacia, compró dos tests de embarazo y, cuando me los hice, dieron positivo. Fue así, de una manera completamente inesperada. La verdad es que nunca me lo había imaginado".

Hacía apenas unas semanas, había recibido un diagnóstico inesperado por parte de su ginecóloga. Por eso, descubrir que estaba esperando su segundo hijo fue una noticia tan sorpresiva como conmovedora.

- "Yo no pensé que me iba a quedar embarazada porque tener a Apolo ya había sido un milagro. En ese momento, la doctora me decía que no podía quedar embarazada. Y ahora mucho menos, porque estaba atravesando la perimenopausia. Para mí era todo nuevo: los calores y todos esos cambios que empezaba a experimentar. Además, tengo baja reserva ovárica: mi valor es de 0,154, menos de uno. No tengo muy claros los porcentajes, pero sabía que era un valor muy bajo. Por eso, la doctora me había explicado que, salvo que hiciera algún tratamiento, las posibilidades eran muy pocas".

En ese contexto, la llegada de este nuevo embarazo fue una sorpresa absoluta.

- "Yo ya lo había descartado. Confiaba en lo que me decía la doctora y había decidido dejar ese tema de lado para enfocarme en otras cosas de la vida. Por eso, para mí fue una sorpresa total. Incluso ahora, mientras lo cuento, me resulta extraño, porque todavía no termino de caer en que estoy embarazada".

La sorpresa de Evelina al enterarse que va a ser mamá por segunda vez | Instagram

¿Cómo recibieron la noticia junto con tu esposo y cuál fue la reacción de Apolo ante la llegada de su hermanito?

- "Todavía estoy cayendo en lo que está pasando, pero estoy muy feliz y agradecida de tener esta segunda oportunidad. Mi marido está súper feliz. Cuando vimos el resultado del test, yo pensaba que estaba mal, que no podía ser cierto. En cambio, él siempre tuvo una actitud más positiva, como si de alguna manera hubiera sabido que sí. Apolo todavía no sé si termina de darse cuenta de lo que está pasando, pero estamos todos muy felices".

¿Sentís alguna diferencia entre el primer embarazo y este?

- "Apolo va a cumplir dos años en enero y, cuando estuve embarazada de él, no tuve ningún síntoma. Más allá de que fue un embarazo de riesgo, no experimenté las molestias habituales, como náuseas o vómitos. Esta vez es completamente distinto: tengo náuseas, dolores y la panza se me hinchó mucho más rápido".

Incluso, contó con humor cómo tardó en advertir las señales de su cuerpo:

- "Yo, muy ilusa, pensaba: 'Estoy re inflamada, no sé qué me pasa. Debe ser retención de líquidos por la perimenopausia'. ¡Y al final era el bebé!".

¿De cuántas semanas estás?

- "Ahora estoy de nueve semanas. El martes me voy a hacer el estudio de sangre para saber el sexo del bebé, más que nada para empezar a pensar en el nombre. Estoy feliz y contenta con esta nueva etapa. Me pasa mucho que no caigo en que tengo 40 años, ¿entendés? Salvo cuando me preguntan la edad o cuando me miro al espejo y veo los estragos del paso del tiempo, no me doy cuenta de que tengo 40. Y menos ahora, sabiendo que voy a ser mamá por segunda vez. Es como que me siento súper joven".

Evelina Cabrera junto a su familia en Estados Unidos | Instagram

En medio de la felicidad por esta nueva etapa, Evelina Cabrera también contó cómo tuvo que adaptar sus planes para los próximos Martín Fierro Latino, en los que está nominada, teniendo en cuenta los cambios físicos manifestados.

- "El 29 de noviembre son los Martín Fierro Latino y estoy nominada. Yo pensaba ir con un vestido súper potra, hermosa, divina, pero ahora tuve que cambiar el look porque digo: 'Se me hincha la panza, ¿Qué hago? ¡No me va a entrar el vestido!'. Así que me compré uno acorde a la situación en la que me encuentre, que todavía no sé cuál será, pero por las dudas me anticipo. Estoy contenta también con eso también".

Evelina Cabera, nominada a los premios Martín Fierro Latino | Instagram

Finalmente, concluyó con una sentida reflexión acerca de la maternidad y su carrera profesional:

- "Creo que esta etapa de los 40 también nos plantea a las mujeres el desafío de reinventarnos. Muchas tenemos el sueño de formar una familia, pero también el deseo de no abandonar nuestros sueños profesionales. Y ese es, quizás, uno de los mayores desafíos que enfrentamos: encontrar un equilibrio entre la maternidad y el desarrollo personal y laboral. Por eso, muchas veces postergamos la maternidad y, en algunos casos, cuando queremos concretar ese deseo, la oportunidad ya no está. Hoy tengo la posibilidad de vivirlo por segunda vez y soy muy consciente de lo afortunada que soy. También quiero tener mucha empatía con todas esas mujeres que, entre las mamaderas, los chupetes y todo lo que implica criar a un hijo, siguen frente a la computadora, ocupándose de sus trabajos, sus proyectos y sus sueños. Que la maternidad no les quite las ganas de seguir luchando por aquello que desean profesionalmente. Creo que ese es el gran desafío: poder lidiar con todas esas responsabilidades y encontrar un equilibrio. No es fácil, pero es parte de lo que elegimos las mujeres que decidimos ser madres en esta etapa de la vida o a quienes simplemente les tocó vivirlo así".

Evelina Cabrera junto a su hijo Apolo | Instagram

En esta misma línea, Evelina Cabrera fue más allá y compartió su propia experiencia vinculando su maternidad con su profesión:

- “Es un momento particular de estar luchando entre mamadera, pañales y noches sin dormir, más las hormonas que invaden tu cuerpo, pero sumarle a todo eso los proyectos y el anhelo profundo por nuestro desarrollo profesional es un acto de amor y valentía muy grande, porque solo las que lo atravesamos sabemos eso. Sin contar esto de que si tenés X edad ya estás afuera, si no estás en los estándares de belleza corporal, otro punto. A eso sumarle que cuando decidís tener un bebé, todos piensan que ya no funcionás o que ya no vas a estar como se necesita. El costo es alto, pero creo que vale la pena para no perdernos de nuestro sentido de la vida, a qué vinimos aparte de tener una familia (en caso de lo que deseás). Yo no entendía de esto hasta que fui madre y me encontré con un mundo que me sacaba más oportunidades por serlo. Por eso también entiendo a las mujeres que deciden no serlo también. En lo personal, decidí ser madre porque sentí que había encontrado a la persona indicada. Sola no me hubiera animado jamás. Admiro a las mujeres que lo hacen. Siempre tuve desafíos. Este es el más grande: es adaptarme a este nuevo rol sin perderme en él y saber que tengo muchos más roles que cumplir”.

Evelina Cabrera | CARAS

Con las emociones a flor de piel y todavía sorprendida por esta inesperada noticia, Evelina Cabrera transita su segundo embarazo con mucha alegría, gratitud y una profunda ilusión por esta nueva etapa que comienza. Mientras se prepara para volver a vivir la experiencia de la maternidad, la coach deportiva abraza el desafío de agrandar la familia sin dejar de lado sus proyectos personales y profesionales, convencida de que la llegada de este bebé será una oportunidad para seguir creciendo, reinventándose y disfrutando de su familia, ahora siendo cuatro.