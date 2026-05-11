Fabián Cubero reveló el pedido que le hizo su hija Allegra para celebrar su cumpleaños de 15

En las últimas semanas, la celebración de los 15 años de Allegra Cubero ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo, no solo por la magnitud del evento, sino también por las controversias que rodean a la familia Cubero-Neumann. En este sentido, Fabián Cubero salió a contar el especial pedido que le hizo su hija y generó gran sorpresa entre los seguidores.

Fabián Cubero habló de la fiesta y canje

En una entrevista con Puro Show, Fabián Cubero rompió el silencio sobre el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero y expresó la alegría que sintió tras el evento, asegurando que todo salió de acuerdo a lo planeado. “Estuvo espectacular. Re lindo, muy bueno. La pasamos increíble. Salió todo como lo esperábamos. La verdad que un equipo extraordinario. La verdad, una maravilla. Todo muy bien”, expresó.

Fabián Cubero y su familia en los 15 de Allegra Cubero//Archivo

Asimismo, la pareja de Mica Viciconte fue categórico en desestimar los rumores sobre el canje: “No es un regalo, simplemente es un cambio de publicidad por mercadería, en este caso por un evento. Igual no me preocupa eso. No leo los comentarios”.

Allegra Cubero//Instagram

Por otro lado, en las declaraciones públicas, Poroto resaltó que la celebración fue un logro conjunto, con mucho esfuerzo y dedicación por parte de toda la familia. “Está re bien. Súper porque era una fiesta que se viene preparando hace un año con mucho tiempo y mucha dedicación. Creo que estuvo muy bueno la energía que le pusimos con Mica, con sus hermanas, con Luca...”, comentó.

Fabián Cubero sobre la exigencia de Allegra Cubero

Un dato que generó polémica fue que Allegra Cubero entró acompañada de su hermano Luca, hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero. La niña ingresó de la mano con su hermanito, vestido igual, en una escena que fue captada y rápidamente compartida en redes sociales, causando controversia entre los seguidores.

Fabián Cubero y su familia en los 15 de Allegra Cubero//Archivo

En medio de este contexto, Fabián Cubero salió a aclarar la situación y dar su versión. En la entrevista con Puro Show, el exfutbolista explicó que la entrada de Allegra fue una decisión de la propia joven, quien estaba muy involucrada en todos los aspectos de la organización. “La fiesta en general fue todo pedido de Allegra, era la fiesta de ella, los invitados de ella. Durante la organización estuvo siempre ahí al pie del cañón, firme, opinando, eligiendo, decidiendo. Y ella que quería salir con su hermano, los dos vestidos iguales... y así se dio”, relató.