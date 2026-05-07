Fabián Cubero mostró el exclusivo auto retro que conserva como una pieza de colección

Fabián Cubero volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez no fue por el fútbol ni por su vida familiar, sino por una verdadera joya sobre ruedas. El exfutbolista mostró en sus redes sociales que llevó a hacerle un service a uno de sus vehículos más llamativos: un carrito de golf de estilo vintage que parece salido de otra época.

Fabián Cubero

Así es el carrito de golf estilo retro de Fabián Cubero que parece salido de otra época

A través de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, Fabián Cubero reveló algunos detalles del particular modelo, que rápidamente llamó la atención por su estética retro y su impecable estado de conservación. Lejos de tratarse de un simple carrito de golf convencional, el vehículo tiene un diseño inspirado en los autos clásicos de colección, con líneas elegantes, terminaciones antiguas y detalles que remiten al glamour de mediados del siglo pasado.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que el vehículo recibía mantenimiento mecánico y algunos ajustes técnicos para conservarlo en perfectas condiciones. Compacto pero sofisticado, el carrito combina el espíritu vintage con la practicidad de los modelos eléctricos utilizados en barrios privados, canchas de golf y grandes propiedades.

Así es el carrito de colección de Fabián Cubero

Si bien Fabián Cubero no suele compartir contenido vinculado al mundo automotor, años atrás ya había mostrado esta pieza especial en sus redes sociales. En aquel entonces, quien se robó toda la atención fue Luca, su hijo menor junto a Mica Viciconte, que protagonizó una tierna sesión de fotos arriba del carrito vintage y despertó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Ahora, el exfutbolista volvió a poner el foco sobre este singular vehículo, que rápidamente generó repercusión por su estilo clásico y su aire exclusivo. Muchos usuarios destacaron el diseño “de colección” y el cuidado con el que mantiene cada detalle del modelo.

Con esta publicación, Fabián Cubero dejó en claro que esta pequeña joya vintage ocupa un lugar especial entre sus pertenencias más llamativas. Y aunque se trate de un carrito de golf, su estética retro y su impronta elegante lo convierten en una auténtica pieza digna de exhibición.