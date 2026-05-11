Rodrigo De Paul sorprendió al mostrar el anillo de diamantes que le dio a Tini Stoessel: boda confirmada

Desde hace algunos meses, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel son protagonistas de rumores de boda. Luego de confirmada su segunda vuelta, tras más de un año separados, la pareja mostró una cena romántica en la playa que generó diversas especulaciones al destacarse diversas características -como un camino de rosas- típicas que se visualizan en una propuesta de casamiento.

Tras estas especulaciones, la propia Tini en sus últimas entrevistas afirmó que la idea del casamiento era un deseo de ambos, que podría ser una realidad en poco tiempo. Sin embargo, buscaron mantener el hermetismo respecto a detalles de este plan de vida. Pero en las últimas horas, el jugador le hizo una importante dedicatoria en Instagram a su novia, y mostró que ya hay anillo de boda.

Cómo es el anillo de compromiso de Tini Stoessel

El domingo, Rodrigo De Paul utilizó su cuenta de Instagram para realizar un recap de sus últimos días, mostrando los diversos momentos que atravesó, destacando rescuerdo con las personas a las que aprecia. Entre las imágenes, se pudieron ver a sus hijos, a sus amigos y Lionel Messi, pero la imagen que se llevó todas las miradas fue en la que aparece la mano de su novia, Tini Stoessel.

"Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme. Sos el mejor equipo. Te amo", fueron las palabras que utilizó Rodrigo De Paul al mostrar la mano de Tini Stoessel en Instagram, en la que lleva un imponente anillo de diamantes. De esta forma, el jugador confirmó que la boda es un hecho.

Lo cierto es que el anillo se llevó todos los halagos, al ser una pieza de gran porte y muy estético. Aunque se desconocen detalles de la fima que realizó el anillo, se puede destacar que tiene una gran gema de corte tipo marquesa, siendo ovalado on puntas conformando una figura geométrica similar a un rombo. Mienras, la pieza principal está rodeado por otras de menor tamaño.

Además, de diamantes, el anillo tiene un color dorado por lo que se especula que es de oro, teniendo los detalles de la montura de este material. De esta forma, se conforma una pieza de con un diseño lujoso y moderno, que con los detalles busca capturar la luz desde todos los ángulos.

De esta forma, la pareja dio un paso más al anunciar con esta imagen que ya dieron un paso más: el compromiso, para luego seguir con la boda, tal como es tradicional realizar estos pasos. Por el momento, se desconcen cuando Rodrigo De Paul y Tini Stoessel realizaran su unión matrimonial, aunque los rumores indican que será este 2026.