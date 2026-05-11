Sofía Solá explicó por qué aún no es modelo en España y contó de qué trabaja

Hace poco más de quince días, Sofía Solá, la hija de Maru Botana, viajó a España para “cumplir su sueño” de ser modelo. Desde que llegó al viejo continente, la joven reveló detalles de su día a día, junto con los sentimientos que le generaron estar lejos de su familia y viviendo por primera vez sin sus padres. Esto la llevó a cosechar un gran número de haters que pusieron en tela de juicio la veracidad de si realmente había sido contratada por una agencia de modelos para sumarse a su equipo. Anto, fue tajante y respondió de qué trabaja mientras espera su turno en Barcelona.

Sofía Solá reveló que tiene un espíritu nómade

Inevitablemente, Sofía Solá, al igual que otras influencers y celebridades, al mostrar su intimidad en redes sociales se expone a que muchas personas puedan opinar de su vida y hasta incluso cuestionar sus acciones. En este marco, la creadora de contenidos resaltó uno de esos cuestionamientos y habló de los verdaderos motivos que la impulsaron a vivir en otro país. “¡Lo del modelaje, chamuyo!”, escribió una usuaria intentando desenmascararla.

Sofía Solá, hija de Maru Botana | Instagram

“En principio, siempre fue mi sueño, vivir en otra ciudad. Más que nada Barcelona porque desde que la conocí por primera vez, me enamoré”, comenzó diciendo en un video que grabó en su cuenta de TikTok destacando uno de los tantos motivos que la llevaron a instalarse allí. Asimismo, hizo hincapié en el tema de su trabajo como modelo: “En enero, cuando viajé, tuve una reunión con la agencia de modelos. En realidad, el primer mes te dicen si podés trabajar o si no podés trabajar… es más ¡child!”.

Respecto al tema de la jornada de trabajo en el universo fashionista, resaltó: “Más que es un trabajo que no tenés ciertos horarios, así como fijos y más que sos nueva en una ciudad. No forma parte de mi día a día. ¡Tampoco voy a llegar acá y voy a ser la súper modelo!”, bromeó dejando en claro que recién se está instalando en el lugar y que necesita tiempo para que las cosas comiencen a estar en marcha.

Sofía Solá, hija de Maru Botana | Instagram

Sofía Solá tomó las riendas del negocio familiar

Para aquellos que están interesados en qué trabaja y cuáles son sus fuentes de ingreso, Sofía Solá afirmó que se encuentra trabajando en el restaurante que su mamá, Maru Botana, tiene en Barcelona. Este rubro le permite ampliar el abanico de sus posibilidades laborales y expandir sus ingresos económicos. A su vez, sostuvo que ella ve el modelaje con otros ojos, a diferencia de lo que considera el imaginario popular.

“Siempre quiero formarme como una persona en sí, más que ser una modelo estilo pasarela y revista”, manifestó. Finalmente, explicó que su paso por el ambiente de la moda está comenzando con trabajos esporádicos, pero que le va allanando el camino hacia lograr ser una modelo integral y llena de proyectos. “Ahora tengo que tomar un bronceado porque hoy tengo unas fotos”, contó, aunque al mismo tiempo volvió a dejar en claro que esto se trata de jornadas programadas y pautadas, no de una actividad periódica.

Tras cerrar la idea y despejar dudas en cuanto a su residencia en Barcelona y su trabajo en la agencia de modelos, Sofía Solá les pidió a sus seguidores que no hagan comentarios acerca de su cuerpo; especialmente de su rostro. Si bien garantizó que ella misma se toma en gracia y se ríe por lo que los usuarios le manifiestan a través de mensajes, muchos de ellos llegan a ser hirientes y descalificadores. Así, con la templanza que la caracteriza, la hija de Maru Botana va dándole forma a su carrera en España siguiendo siempre sus anhelos de ser una chica libre y humana, por sobre todas las cosas.

NB