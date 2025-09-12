Fátima Florez tomará acciones legales contra Gustavo Benzaquen: el motivo

Gustavo Benzaquen y Fátima Flores compartieron en el pasado un lazo laboral. Según él mismo relató, fue quien en 2009 la acercó a Gerardo Sofovich, dándole la posibilidad de mostrarse en la televisión y dar un salto clave en su carrera. Con el correr de los años, esa relación se fue desgastando hasta romperse por completo, al punto de que hoy se encuentran enfrentados públicamente.

Fátima Florez

Ese conflicto quedó expuesto en la última emisión de A la tarde, donde Benzaquen brindó un móvil cargado de acusaciones hacia Fátima Florez. Allí aseguró que ella “está mal rodeada” y que lo trató de manera cruel en un momento muy delicado de su vida.

Las declaraciones explosivas de Gustavo Benzaquen sobre Fátima Florez

Durante su intervención, Gustavo Benzaquen contó que en enero, mientras él estaba recién operado de un cáncer de colon, Fátima Florez lo llamó únicamente para pedirle dinero de un sponsor. “Las demás figuras del ambiente me preguntaban si necesitaba algo. Ella me pidió plata. Por eso es un frío robot miserable”, sentenció.

Además, repasó el rol de Norberto Marcos, expareja de la humorista. “Norberto fue su verdadero mentor, la ayudó desde 2002 cuando no tenía ni para comer. La sostuvo 22 años”, dijo, y cuestionó la manera en la que la actriz terminó la relación: “Le cortó el rostro, el WhatsApp, lo mandó a vivir a un monoambiente cuando tenía un dos ambientes en el mismo edificio”.

En otro tramo de la entrevista, Gustavo Benzaquen sostuvo que el talento de Fátima “tapa todo lo demás: la ambición, el querer ser”, y hasta la acusó de llevar a una asistente, llamada Steffi, a Las Vegas para trabajar gratis durante tres meses: “La tuviste de sirvienta y le pagaste apenas mil dólares por todo ese tiempo”.

La respuesta de Fátima Florez ante las acusaciones de Benzaquen

Lejos de quedarse en silencio, Fátima Florez decidió accionar de inmediato. Según confirmó el periodista Luis Bremmer al aire de A la tarde, la comediante instruyó a su abogada, Ana Rosenfeld, para que inicie acciones legales contra Benzaquen por calumnias e injurias. La letrada ya comenzó a solicitar el material del programa como prueba, y el caso promete seguir escalando en los próximos días.