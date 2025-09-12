Netflix es una de las plataformas más completas para ver lo que uno desea. En el último tiempo, las series y películas del género thriller psicológico ganaron terreno y se convirtieron en una de las opciones preferidas para disfrutar en los tiempos libres. Por esta razón, el gigante del streaming produjo una nueva miniserie con esta temática que tiene como protagonistas a Álvaro Morte y Kiti Mánver.

La impactante historia que estrenó Netflix y ya es furor

Desde su llegada al catálogo de Netflix, Dos Tumbas causó gran sensación en los suscriptores. Su adelanto impactante y la actuación estelar de Álvaro Morte, más conocido como El Profesor de La Casa de Papel, fueron algunos de los motivos por los cuales no dudaron en ubicar a esta serie en el Top 10 de las más vistas en el país.

Dos tumbas, la nueva apuesta de Netflix.

Dos tumbas de Netflix narra la historia de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años que desaparecen sin dejar rastro en la ciudad. Dos años después, el caso se cierra por falta de evidencias y sospechosos. La desaparición de las jóvenes sigue siendo un misterio para los investigadores y para las familias de las mismas. Sin embargo, Isabel, la abuela de una de ellas, interpretada por la actriz española Kiti Mánver, no puede seguir su vida sin saber qué fue lo que realmente pasó.

Por esta razón, decide comenzar, desesperada, su propia investigación por fuera de la ley. Una trama cargada de suspenso y escenas que atrapan desde el primer minuto, y que cuenta con un recurso que la vuelve aún más perfecta: tiene solo tres capítulos de una hora de duración. Esta brevedad es ideal para quienes desean terminar la ficción en pocas horas sin tener que dejarla para después.

Su creador Agustín Martínez y los guionistas Jorge Díaz y Antonio Mercero contaron en medios españoles, previo a la llegada de la mini serie a Netflix, que este thriller breve pero intenso tiene como personaje principal a una abuela que "pocas veces protagoniza una ficción". Así dejaron en claro que, a la hora de elaborar el guion, quisieron escapar de lo que suele verse en las producciones audiovisuales y aportar un papel diferente, cargado de matices.

Con una abuela como protagonista, la ficción logra un relato cargado de emociones, tensión y giros inesperados. Una propuesta pensada para los amantes del thriller que buscaban una ficción con un enfoque original y un ritmo vertiginoso que mantiene en vilo de principio a fin. En resumen, Dos Tumbas tiene 3 capítulos, es la nueva apuesta de Netflix y es tan atrapante que se puede terminar en un solo día.