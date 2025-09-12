Evangelina Anderson habló sobre el video en el que estaría con su nueva conquista: "Me da vergüenza ajena"

Evangelina Anderson reveló la verdad sobre los rumores de romance con un futbolista mexicano en medio de un viaje familiar que la llevó a instalarse temporalmente en México. Su testimonio permitió conocer el contexto detrás de las versiones que circularon en los últimos días y que generaron una ola de repercusiones.

Evangelina Anderson reveló la verdad sobre los rumores de su nueva conquista

Evangelina Anderson aclaró los rumores de romance con un jugador mexicano, luego de que se difundieran imágenes que generaron especulaciones sobre su vida personal. En medio de su viaje familiar por México, la modelo decidió aclarar el contexto de las versiones que circularon en los últimos días.

Evangelina Anderson

En el programa de Intrusos (América), Karina Iavícoli reveló que mantuvo un diálogo con la modelo, donde le consultó sobre los videos que circularon en redes sociales y por qué ella no sale a aclarar todo lo que está sucediendo. “Cada vez que hablo sobre los rumores me estreso y se me va la voz, por eso no salgo al aire, porque no puedo hablar, no porque no quiera”, comentó la presentadora.

“La estoy pasando muy mal, cuando mienten con estas cosas”, agregó Evangelina Anderson. A su vez, aprovechó la comunicación para dejar en claro que su silencio no responde a una estrategia, sino a una reacción física frente al estrés que le generan estos rumores.

Los rumores se intensificaron, en las últimas horas, luego de que en el programa LAM (América) se mostraran imágenes de la modelo en una escalera mecánica junto a un joven. Ante esta situación, la expareja de Martín Demichelis explicó: “No van a poder creer, es el hijo de Lorena, mi mejor amiga que vive en México. Me da vergüenza ajena; ese chico que va en la escalera tiene la edad de Bastian, mi hijo”.

Sobre su viaje a México, Evangelina Anderson también dio detalles que permiten entender el contexto familiar. “Para los que creen que me fui de viaje por todo lo que están diciendo, mi mamá tuvo un ACV, estuvo muy mal de salud, y cuando se recuperó decidimos todos hacer un viaje familiar. La verdad es que estamos todos muy mal”, agregó.

Evangelina Anderson

Por su parte, la nueva participante de Masterchef Celebrity Argentina se refirió a los rumores que la vinculaban con Leandro Paredes y reveló que no lo conoce. “Karina, te juro por mi vida que jamás vi a Paredes, no lo conozco, no tengo nada que ver con él”, afirmó. Además, aclaró que “jamás saldría con un hombre casado”.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson habló sobre el video en el que estaría con su nueva conquista y explicó el contexto en el que se registraron las imágenes que generaron especulaciones. Desde México, donde se encuentra con su familia, compartió detalles que despejaron los rumores que estuvieron circulando en los últimos días.

VDV