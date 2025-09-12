Natalia Oreiro y Nicole Neumann marcan tendencia con el open crown cap como accesorio para elevar cualquier look

La moda reúne a diversas celebridades y su amor por las tendencias de las próximas temporadas. En esta ocasión, Natalia Oreiro y Nicole Neumann se encontraron con que optaron por el mismo accesorio, que las mantiene elegantes en diferentes eventos del día. Ambas son fanáticas de los looks originales y jugados, por lo que encontraron esto mismo en el open crown cap, uno de los "gorros" abiertos más usados alrededor del mundo.

Natalia Oreiro, Nicole Neumann

El open crown cap: el accesorio tendencia con el que Natalia Oreiro y Nicole Neumann elevaron sus looks

El open crown cap es uno de los accesorios tendencia que las celebridades alrededor del mundo optan por usar para elevar sus looks. Se trata de una especie de gorro, de diferentes materiales, abierto y que le da elegancia al look. Natalia Oreiro y Nicole Neumann fueron de las argentinas que decidieron imponerlo en dos importantes y opuestos eventos. Para la playa o una premiación, con sofisticación o colores llamativos, las mujeres marcaron su pasión por la moda y su importancia entre los expertos fashionistas.

El open crown cap de Natalia Oreiro y Nicole Neumann

Por un lado, Nicole Neumann disfrutó de un viaje familiar a Miami, gracias a una reconocida marca de ropa con la que impuso la nueva temporada de verano. Entre looks de colores y pañuelos en sus diferentes formas de uso, la modelo se robó las miradas de todos por su capacidad fashionista. Fue así que, para un día en la playa, optó por el gorro tejido rosa pastel. En composé con su look holgado, le daba una vibra bohemia, y le permitía estar fresca durante largas jornadas bajo el sol.

El open crown cap de Nicole Neumann

Por el otro lado, Natalia Oreiro fue a un importante evento de noche. En Uruguay, hicieron el esperado estreno de La mujer de la fila, película que protagoniza y generó expectativas en sus seguidores. Para la ocasión, optó por un traje sastrero total white que enamoró a todos, y cerró con elegancia usando el open crown cap. En diferencia de la modelo, el de ella era encaje, dando una sensación de caída suave sobre su cabello oscuro y un aire al estilo de los años 20.

El open crown cap de Natalia Oreiro

Los expertos fashionistas y sus seguidores no tardaron en destacar este accesorio y hacer un duelo de looks entre ambas celebridades. El open crown cap llegó para marcar una tendencia en el verano, y darle un toque especial a los atuendos para elevarlos. Natalia Oreiro y Nicole Neumann son dos de las mujeres más originales a la hora de imponer moda, y fueron de las que llamaron la atención con el uso de este accesorio especial.

A.E