Wanda Nara blanqueó su romance con Martín Migueles y, desde ese momento, comenzaron a conocerse detalles sobre su vida personal. Su aparición despertó interés por conocer de qué trabajaba antes de vincularse con la empresaria y qué actividades desarrollaba en el ámbito privado.

Los trabajos de Martín Migueles antes de conocerse su romance con Wanda Nara

Wanda Nara confirmó su vínculo con Martín Migueles y, a partir de ese momento, se conocieron aspectos de su vida que hasta entonces no eran públicos. Su nombre empezó a resonar por sus conexiones personales, entre ellas con Elías Piccirillo, y por un pasado que incluye movimientos en distintos ámbitos laborales.

Wanda Nara

Durante el programa de Puro Show (El Trece), se conocieron distintos detalles personales del empresario antes de que blanqueara su relación con la conductora. Según contó Fernanda Iglesias: “tiene una hija de 20 con quien mantiene excelente relación. Sin embargo, no tiene vínculo con otro de sus hijos”.

Tras conocerse esta información, Pochi de Gossipeame explicó que el niño nació en 2020, fruto de una relación con una maestra, y que “cuando ella le dijo que quedó embarazada, él la echó de la casa por vía judicial”. La periodista agregó que “se tuvo que hacer pruebas de ADN porque no lo quería reconocer. Le dio bien la prueba, era su hijo, le tuvo que dar el apellido, pero no tiene contacto con él”.

Martín Migueles y Wanda Nara

En la misma línea, explicaron que Martín Migueles, tiempo después, inició una relación con otra joven con quien convivió durante un tiempo. “Estuvo con esta persona que te digo que no la voy a mencionar. Estuvieron conviviendo y juntos bastante tiempo. Con ella también se separó por infidelidad. Claramente, él estaba con esta chica”, aseguró la panelista.

Por su parte, Pochi también reveló que él estuvo vinculado al rubro inmobiliario, donde no tuvo buenos manejos. “Alquilaba el mismo departamento a 40 personas. Él trabajaba en inmobiliarias que eran marcas muy reconocidas. Y en un momento él fue dueño de una de esas marcas. Compró la marca. Y la marca le pidió que no aparezca”, comentó.

A su vez, en el programa destacaron la relación que Martín Migueles tuvo con Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio: “Lo que me dicen es que él sería guardaespaldas de Piccirillo, amigo y socio”. También se mencionó una deuda millonaria que el banquero tendría con él. “Piccirillo le debe a él dos millones de dólares por todos los trabajos que hacían juntos”, comentó Fernanda Iglesias.

Martín Migueles y Wanda Nara

Martín Migueles blanqueó su romance con Wanda Nara y, desde entonces, comenzaron a conocerse distintos aspectos de su vida que antes no se conocían. Su recorrido previo incluye actividades comerciales, dentro del rubro inmobiliario, donde mantuvo vínculos con figuras como Elías Piccirillo que fueron conociéndose en las últimas horas.

VDV