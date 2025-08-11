Fátima Florez volvió a acaparar todas las miradas durante su paso por España, esta vez en el marco del prestigioso festival Starlite de Marbella, uno de los eventos benéficos y artísticos más exclusivos del verano europeo. La humorista y actriz argentina deslumbró con un imponente vestido azul eléctrico que no solo resaltó su figura, sino que también se convirtió en uno de los estilismos más comentados de la noche.

El look azul eléctrico de Fátima Florez en España y su foto con un mega galán turco

El diseño, confeccionado en un tejido brillante con destellos que jugaban con la luz, contaba con un escote palabra de honor que enmarcaba los hombros y una abertura lateral profunda que aportó un toque de sensualidad sin perder la elegancia. El corte ceñido realzaba su silueta, mientras que las sandalias de tacón alto, también en tono azul, completaban un estilismo monocromático impecable. Como complemento, Fátima optó por un peinado suelto con ondas suaves y un maquillaje luminoso que acentuaba su mirada.

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Fátima Florez posó sonriente junto al actor turco Kerem Bürsin, uno de los galanes más reconocidos de la televisión internacional gracias a su protagónico en la exitosa serie Love Is in the Air. Él eligió un look elegante y minimalista: traje negro, remera al tono y calzado formal, un estilo sobrio que contrastaba perfectamente con el vibrante vestido de la argentina.

El look azul eléctrico de Fátima Florez en España y su foto con Kerem Bürsin

El encuentro entre ambos no pasó inadvertido. La foto dejó en evedencia la buena onda y química que transmitían y, sobre cómo el glamour y la simpatía de Fátima lograron conquistar la atención en una velada repleta de celebridades.

El festival Starlite es conocido por reunir a artistas, empresarios y figuras de la moda en una atmósfera única que combina música, solidaridad y exclusividad. En este contexto, Fátima Florez se consolidó como una de las invitadas más elegantes de la noche, demostrando que puede brillar con luz propia en cualquier escenario internacional.

AM