El duro y desgarrador mensaje de Morena Rial a su hijo mayor: “Perdón”

Morena Rial es una de las celebridades más polémicas de las redes sociales. En los últimos meses, su situación judicial se fue complicando, luego de haber sido acusada de robo. Esto se sumó a la pelea que ya tiene con su ex pareja y padre de su hijo mayor, Facundo Ambrosioni. El joven está a cargo del menor de edad, y la mediática no puede verlo desde hace meses. Es por eso que decidió pronunciarse y le dejó un duro y desgarrador mensaje a Francesco.

Morena Rial, Francesco Ambrosioni

A la distancia, Morena Rial le dedicó un duro mensaje a su hijo mayor: “Perdón”

La relación de Morena Rial y sus hijos, Francesco y Amadeo, es muy observada por las redes sociales. La hija de Jorge Rial tiene varias polémicas abiertas en los medios de comunicación, con otras celebridades y con la Justicia, ya que hace unos meses fue detenida y acusada de robo. Si bien en la actualidad se encuentra en libertad, la mediática sufrió un revés en su vida, cuando perdió la custodia del mayor de su hijo, frente a su expareja, Facundo Ambrosioni.

Morena Rial y sus hijos

Esto llevó a que con Francesco mantuvieran algunas videollamadas y charlas por teléfono, pero una distancia muy grande entre ellos. Morena no duda en expresar lo mucho que extraña a su pequeño, y de vez en cuanto deja mensajes para el niño. Sin embargo, en las últimas horas, sus seguidores destacaron uno en particular, donde ella le pedía perdón, tras todos los escándalos en los que estuvo involucrada. Rápidamente, el posteo se hizo viral y los usuarios no tardaron en expresarse al respecto.

Morena compartió una foto en ascensor con el niño, a quien no ve desde hace varios meses. En la misma, ambos sonríen o hacen caras alocadas, y ella le dedicó unas duras palabras. “Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”, expresó la hija de Jorge Rial en la foto. Para complementar al sentimiento de dolor, eligió musicalizar la historia de Instagram con la canción "Nunca me olvides" de Airbag. Específicamente, eligió la frase: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

El duro y desgarrador mensaje de Morena Rial a su hijo mayor

Los seguidores de Morena Rial no dudaron en dejarle sus reacciones y mensajes de apoyo al privado, mientras que viralizaron la historia de Instagram. La mediática se mantuvo al día con las redes sociales, y alejada de los escándalos durante las últimas semanas. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan qué pasara con su situación judicial, mientras ella lucha por volver a tener la custodia de su hijo mayor, y así volver a formar una familia con sus dos pequeños.

A.E