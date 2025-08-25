Todos los detalles del supuesto encuentro íntimo entre Martín Demichelis y Fátima Florez cuando él estaba casado

En los últimos días, Evangelina Anderson confirmó que los rumores eran cierto: se separó de Martín Demichelis tras 17 años de amor. La pareja habría atravesado diversas crisis y esta última fue determinante para dar paso a la ruptura. Y el anuncio habría dado paso a que se especulen los motivos, como así también a que se conozcan supuestas historias de infidelidades por parte del DT. Entre ellas, el nombre de Fátima Florez suene fuertemente.

Cómo habría sido el encuentro íntimo entre Martín Demichelis y Fátima Florez

Durante las casi dos décadas de amor, Evangelina Anderson y Martín Demichelis fueron protagonistas de diversos rumores, desde crisis, infidelidades hasta problemas laborales. Y en todas ellas ambos se mostraron juntos, apoyándose a pesar de los malos momentos. Pero ahora, decidieron que su vínculo sea distinto apelando al bienestar de sus tres hijos como al de ambos, dejando atrás su relación amorosa.

Fue la propia Evangelina quien confirmó la separación, pero no brindó detalles al respecto. Pero fue su palabra la que habría dado paso a que se conozcan diversas historias al rededor de vínculos que habría tenido el exjugador durante su matrimonio. Hasta el momento, el nombre de Taia Gonzáles resonaba fuertemente como la azafata que lo había conquistado, pero ahora, es el nombre de Fátima Florez la desplazó.

El domingo por la noche, quien fue el asesor de la humorista, Ángel Sesarín , en Infama (América) indicó que efectivamente el DT y la humorista tuvieron un encuentro íntimo. “No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis”, lanzó el joven.

Y dio detalles sobre ese supuesto encuentro: “La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero”, contó y expresó que no podría detallar que pasó dentro de la propiedad, pero si que esperó a su exjefa durante largas horas,

Las palabras de Ángel resonaron fuertemente y la propia Fátima negó esta situación. Por su parte, Evangelina Anderson ya había anticipado no hablaría sobre estos rumores que involucran al padre de sus hijos. "Se dicen muchas cosas que no son, es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a Argentina”, dijo.

Y aseguró: “Nadie piensa en mis hijos y yo sí Si yo no protejo a mis hijos, ni los periodistas, ni nadie lo va a hacer. Yo no hablo de nada que les pueda hacer ni un poco de daño a ellos”. De esta forma, la modelo no negó hechos de infidelidad. Por su parte, Martín Demichelis se llama a silencio.