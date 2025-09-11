Revelaron una nueva amante de Leandro Paredes: "Es un infiel serial"

La vida personal de Leandro Paredes está atravesando un verdadero torbellino mediático. En los últimos días, relacionaron sentimentalmente al futbolista con Evangelina Anderson, ex de Martín Demichelis. La noticia generó gran revuelo, no solo por el contexto de Anderson, sino también porque el jugador de Boca está casado con Camila Galante, madre de sus tres hijos.

Sin embargo, el escándalo sigue escalando. Y es que a este rumor se sumó una nueva información que lo vincularía con otra mujer, esta vez una reconocida periodista y conductora, lo que alimenta aún más el debate en torno a la vida íntima del jugador de la Selección Argentina.

Nuevos rumores sobre un posible affaire de Leandro Paredes

El tema salió a la luz luego de que en el programa El Ejército de la Mañana se hablara directamente de la supuesta doble vida del Leandro Paredes. “Él es un infiel y anda muy cerca de una periodista, actual conductora”, aseguraron en el ciclo, sin dar a conocer el nombre de la mujer.

El propio panel agregó más detalles sobre las actitudes atribuidas a Paredes: “Él anda con famosas y con no famosas”, reforzando la idea de un patrón de comportamiento repetido. Aunque los testimonios se mantienen en el terreno de la insinuación y sin pruebas concretas, la exposición pública del jugador sigue en aumento.

El complicado presente de Leandro Paredes

La versión sobre la periodista aparece mientras todavía resuena el rumor de un romance oculto con Evangelina Anderson. La modelo, que recientemente confirmó su separación de Martín Demichelis, fue señalada como parte de este supuesto triángulo que involucra a Leandro Paredes.

Ahora, a este posible affaire se le suma una nueva protagonista, que aunque no se mencionó su nombre, si se remarcó que es una figura reconocida del medio. Ante esto, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, continúa en silencio frente a la avalancha de comentarios que rodean a su pareja. Madre de los tres hijos del futbolista, su papel en todo este escándalo ha sido el de mantener la calma y el hermetismo.