Estefi Berardi tomó una decisión por su salud mental y, tras muchísimas peleas con Yanina Latorre, decidió abandonar su puesto como angelita en LAM. Es por eso que ahora está analizando qué rumbo tomar en su carrera y no descartó la posibilidad de participar en el Bailando con nadie más ni nadie menos que Fede Bal.

Los maltratos que Estefi Berardi asegura haber recibido por parte de Yanina Latorre habrían comenzado a raíz de la filtración de los picantes chats entre el hijo de Carmen Barbieri y la panelista. Más allá de negar su veracidad y comenzar una demanda contra la esposa de Diego Latorre, la exangelita rompió el silencio y ahondó en la relación que aún mantiene con Fede Bal.

Estefi Berardi.

“A mí no me ofende que me relacionen con Fede, no es un problema para mí. Si me ofende las difamaciones como persona y las agresiones, y la violencia”, comenzó explicando en Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri.

Estefi Berardi.

Estefi Berardi confesó que quiere ir al Bailando con Fede Bal

Fue entonces que su compañero Pampito decidió traer al aire una de sus conversaciones en privado y le preguntó a Estefi Berardi: “¿Puedo contar lo que me dijiste en el auto? Que no tendrías problemas en hacer el Bailando con Fede Bal”.

“Sí, me gustaría. Pero Fede no quiere quilombo, no le copa mucho, no creo que quiera”, respondió Estefi Berardi, dando a conocer que, más allá de todas las polémicas que surgieron en torno a sus chats con Fede Bal, la panelista no se avergüenza de aparecer en público junto a él.

Por su parte, Carmen Barbieri explicó cómo se siente Fede Bal respecto a volver a participar de la próxima edición del programa de Marcelo Tinelli. “A él le gustaría volver por el tema del baile, por el tema de la competencia, y por Tinelli que lo quiere mucho y es muy agradecido con él. Pero, imagínate, vuelve Fede y están ahí todas las ex en la tribuna esperando”, acotó la conductora, revelando el problema que tendría su hijo. Sin embargo, Estefi Berardi consideró que ese tipo de cuestiones puede solucionarse. “Pero él ya podría pedir esas cosas, si no quiere que esté alguien. Si Cami Homs pidió no hablar de Rodrigo de Paul”, opinó.

H.O