Feliz y plena: Guillermina Valdés se animó a un cambio de look

Guillermina Valdés te muestra cómo lookearte y estar divina a pesar del calor. La empresaria de 43 años se animó a un nuevo look para este verano 2021.

La mamá de Lorenzo Tinelli anunció su cambio de look a través de sus historias de Instagram. “Corte”, escribió. Lo cierto es que ella se sumó a la tendencia de flequillo y un largo midi, es decir, sobre los hombros.

“Me regaló un cambio de look al final de la jornada”, destacó la pareja de Marcelo Tinell en una publicación que en escasas horas recolectó miles de likes, además de comentarios.

La decisión de Guillermina Valdés al enterarse que su hija es celíaca

Guillermina Valdés contó el cambio que hizo en su vida luego de enterarse que Paloma, su hija de 18 años fruto de su vínculo con Sebastián Ortega, es celíaca.

La modelo reveló que ese fue el motivo por el que decidió dejar de consumir glúten y compartió la receta de uno de sus platos ideales para quienes tienen la misma afección, o para quienes simplemente quieren dejarlo.

"Desde que me enteré que mi hija es celíaca, no como glúten. Y me siento súper. No soy de comer procesados, pero cuando me dan ganas..." comentó la empresaria de 43 años en sus stories.

Luego, la pareja de Marcelo Tinelli contó el paso a paso para el preparado de una pasta libre de glúten: "Consigo estos fideos de kale, cocino el tofu con manteca clarificada y soja, oliva, y mix de semillas trituradas más cúrcuma".