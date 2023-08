Lali Espósito estuvo en el centro de los escándalos tras una serie de tweets con el partido del político que salió triunfante en las PASO 2023. Sin embargo, la artista no mostró importancia y siguió adelante con sus proyectos dejando a la vista un jugado outfit patchwork al estilo de Flor Vigna.

Lali Espósito arrasó con un look denim sustentable como el de Flor Vigna en la foto del Bailando 2023

Hace unos días Florencia fue el foco de muchas críticas tras el outfit que decidió lucir en la foto oficial del Bailando 2023. Mientras los demás participantes se lucieron con prendas de diseño, Vigna decidió recortar retazos de jean y reciclar la ropa para transformarlo en un look sustentable.

La ganadora del Bailando 2016 apostó por un tipo de diseño que se conoce como patchwork, donde se unen o pegan solapados distinto retazos de tela de otras prendas para confeccionar una que sea disruptiva o innovadora. Como crop top, la ex participante de Combate utilizó un pantalón de jean al revés, donde la costura de la cadera le cubrió el torso y uso como manga donde se coloca la pierna.

El polémico outfit de Flor Vigna

Como parte del look, sumó un jean recortado como el vuelo de una pollera que encastró a un short de jean. Muchos de sus seguidores cuestionaron su look y señalaron que era desubicado para la ocasión. Pero no fue la única artista que apostó por dicho diseño.

Y es que la emblemática cantante lo lució en uno de sus shows con un look mucho más festivo. Lali se lució con un corpiño patchwork, con el mismo patrón que usó Vigna y lo combinó con una mini de jean que se fusionó con otra prenda que parece ser una campera. Como suele lucir en sus conciertos, la morocha sumó unas bucaneras brillosas de plataforma.

Lali Espósito y Flor Vigna tienen estilos muy diferentes, pero este patrón de confección se hizo muy viral en las redes sociales gracias a la facilidad que representa para muchas jóvenes que quieren incursionar en el mundo del diseño de indumentaria.