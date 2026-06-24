Antonela Roccuzzo y un conmovedor mensaje a Lionel Messi por su cumpleaños con fotos inéditas: "Nosotros ya tenemos todo"

Este 24 de junio Lionel Messi celebra sus 39 años. Como todos los años, se trata de una fecha muy especial para el jugador pero también para todos sus fanáicos pero ahora tiene un condimento especial: lo festeja en medio de la disputa de su último Mundial. En medio de la emoción, Antonela Roccuzzo le dedicó un especial mensaje a su esposo, en Instagram, donde mostró momentos inéditos de la privacidad familiar.

Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: el mensaje lleno de amor

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre", introdujo Antonela Roccuzzo en su publicación en redes sociales para celebrar este especial día en el que Lionel Messi cumple 39 años. Pero la influencer también lanzó una frase que demuestra la gran felicidad que tiene como familia: "Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos.Te amo infinito".

Además, Antonela acompañó la publicación con una serie de imágenes que recorrecon diferentes momento de la vida familiar, entre ellas se encuentras algunas que son mostradas públicamente por primera vez.

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