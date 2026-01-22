Florencia Peña: “Nos critican porque nos vamos al exterior, pero si me voy a Mendoza me tengo que bancar que la gente me pida fotos”

Desde muy niña, Florencia Peña lidia con el peso de la fama. Su figura cobró protagonismo en los medios de comunicación por sus participaciones como actriz de ficciones y telenovelas que fueron un ícono en la pantalla chica. Lejos del imaginario social en la se considera al famoso en su estado de plenitud por haber logrado el reconocimiento y el cariño del público, la artista reveló el lado B de la fama. En un mano a mano que tuvo Nilda Sarli en el ciclo de entrevistas Mil Vidas, contó por qué elige para vacacionar destinos turísticos lejos de Argentina.

Flor Peña y un secreto bien guardado

La carrera de Flor Peña en el ambiente artístico comenzó hace más de treinta años. Desde ese entonces, la exposición ante el público generó que su imagen se constituya como una de las más requeridas por los medios de comunicación. En este marco, señaló la incomodidad constante con la que vive su día a día y el desgaste emocional que le genera estar bajo la constante mirada de la opinión pública.

Flor Peña | Instagram

Por esta razón, la conductora no dudó en contar su experiencia con la popularidad: “Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social, me cuesta un montón”. Aunque resulte paradójico, confesó el trabajo interno que tiene que realizar para responder con simpatía ante el requerimiento de los fans y la prensa en general. “Yo hago mucho esfuerzo por ser una persona amable y amorosa cuando se acercan las personas, y ni hablar cuando se acercan los cronistas. No me es fácil, yo trabajo muy duro sobre eso para ser amable y respetar el trabajo de los demás”, señaló.

La polémica frase de Flor Peña para justificar sus viajes al exterior

Si de posicionamiento ideológico se trata, Flor Peña se manifestó en reiteradas oportunidades a favor de la industria nacional y de la importancia del turismo argentino. Sin embargo, pese a que ha mostrado viajes por distintos destinos del país, muchas veces decide vacacionar lejos del territorio argentino para conservar su anonimato. “A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá”, expresó. Acto seguido, lanzó sin tapujos: “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”.

Flor Peña | Instagram

Para Peña, esta elección responde a cuestiones básicas que no podría hacer en Argentina porque estaría sometida constantemente al ojo crítico de la cámara de un celular. “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Necesito poder no tener el pelo peinado y que nadie me saque una foto y la suba a las redes y me critiquen. Y si soy alta, si soy flaca, si soy baja...”, explicó.

En esta línea, brindó un ejemplo concreto sobre las limitaciones a las que se enfrenta cada vez que quiere realizar una actividad fuera de su hogar: “Me siento a leer un libro en un café, eso no lo puedo hacer. Salir a caminar está en Argentina prohibido”. Finalmente, hizo distinción entre la fama producto del trabajo en el ambiente artístico o en los medios de comunicación, y la fama como fin último del interés humano para ser reconocido sin formación alguna. “Nada me parece más horrible que ser famoso”, lapidó.

Florencia Peña | Instagram

Flor Peña aprovechó para hablar del espectáculo en general y en los medios que hacen referencia a la prensa del corazón. “Tampoco me gusta mucho esta industria que hay del chimento y del invento”, comentó, mientras que añadió: “Todo golpea, porque cualquier cosa que vos digas o hagas es motivo de que alguien en la tele lo analice, lo critique, lo opine”. A modo de conclusión, la actriz resaltó las enseñanzas que le deja a sus hijos Tomás y Juan respecto a la visión crítica de la fama y la superficialidad que generan las redes sociales y el ámbito digital en general para que tengan herramientas a resguardar su intimidad.

NB