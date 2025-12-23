Flor Peña se sinceró sobre el romance de su hijo Juan y reveló su mayor preocupación: "Está en pareja con un chico que lo vuelve loco"

Florencia Peña volvió a generar repercusión mediática al hablar con sinceridad sobre un tema íntimo: la relación amorosa de su hijo Juan, de 17 años. Invitada al ciclo La mañana con Moria, la actriz abordó cómo vive esta etapa familiar y las particularidades de los vínculos juveniles en la era digital, sin esquivar preguntas incómodas.

Juan, el hijo de Florencia Peña, junto a su novio

En la entrevista con Moria Casán, Peña fue consultada sobre el noviazgo de Juan con su novio, Mateo Lofeudo, con quien lleva cerca de un año de relación. Si bien la actriz destacó que conoce bien al joven y que tiene “muy buena onda”, también se animó a describir con humor y preocupación ciertas conductas que observó y que, a su criterio, están muy atravesadas por el contexto tecnológico de la generación actual.

“Él está en pareja con un chico que lo vuelve loco. ¡Qué pesado!”, señaló entre risas, y agregó que, aunque la pareja “está mucho tiempo juntos y hay complicidad”, existen dinámicas que la asustan un poco porque no son saludables. Gran parte de su reflexión estuvo centrada en cómo los adolescentes interactúan entre sí y con sus propias emociones cuando las redes sociales y aplicaciones determinan buena parte de sus vínculos.

Florencia Peña junto a su hijo Juan, con quien mantiene un vínculo basado en la confianza

Peña hizo hincapié en que, en lugar de basar la relación solo en el afecto mutuo, muchas parejas jóvenes caen en comportamientos como la vigilancia constante del otro usando ubicaciones compartidas en el celular o revisando redes sociales todo el tiempo. “Son una generación distinta, complicada. Nuestra época era distinta”, reflexionó, subrayando que esa cercanía digital puede alimentar inseguridades y tensiones propias de la adolescencia.

Más allá de la broma inicial, la actriz dejó ver una preocupación real por estos patrones. “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico… Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”, explicó, al tiempo que recalcó que Juan asiste a terapia para comprender mejor sus emociones y conductas.

Ese enfoque de acompañamiento —en vez de juicio— fue uno de los puntos más destacados de su intervención. Florencia Peña no solo defendió la autonomía de su hijo para formar sus propias relaciones, sino que también enfatizó el valor de cultivar una comunicación franca y de apoyo dentro de su familia. Según ella, esa apertura es clave para construir vínculos saludables que respeten la individualidad y los ritmos de cada persona.

Florencia Peña reveló lo que piensa sobre el nuevo novio de su hijo, Juan Otero

De hecho, Peña descartó la idea de imponer reglas estrictas desde la autoridad maternal, y aseguró que prefiere actuar como un espacio de contención desde el diálogo. “Tenemos una relación de madre y amigos. Yo no sé qué es lo mejor para su vida, porque no lo sé ni para mí misma, pero sí sé que voy a estar siempre para bancarlo y acompañarlo”, expresó con franqueza.

En definitiva, la charla dejó una imagen clara: más allá de estar orgullosa de su hijo y de la libertad con la que este expresa su identidad, también existe una inquietud sincera por acompañarlo en el aprendizaje de los afectos, los límites y las conductas que pueden marcar la diferencia entre una relación sana y otra que genera más conflictos que bienestar.

