Flor Peña apuntó contra Nico Occhiato por echar a su equipo de Luzu: “Pedí que no lo hiciera y no me dio bola”

Florencia Peña rompió el silencio luego de su salida de Luzu TV, que se produjo tras la polémica generada por la difusión de una fake news sobre la supuesta muerte de Jorge Messi. El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo y provocó una fuerte repercusión, tanto dentro como fuera del canal de streaming.

Florencia Peña

Si bien la conductora reconoció públicamente su equivocación y volvió a pedir disculpas, en una entrevista con Intrusos también se refirió a cómo se manejó la situación puertas adentro. En ese contexto, Flor Peña cuestionó algunas de las decisiones tomadas por Nicolás Occhiato y expresó su malestar por la desvinculación de integrantes de su equipo de trabajo.

La respuesta de Flor Peña al despido de Luzu

Consultada sobre su salida de Luzu, Florencia Peña aseguró que nunca imaginó que la situación terminaría de esa manera: “Voy a decirte lo que puedo decirte. Hay cosas que no voy a contar. Sentí que no era momento de volver al programa. No por mí. No me fui pensando que me iba a ir. Yo pienso eso cuando veo el desastre que se armó”, expresó. La actriz explicó que, tras lo ocurrido, entendió que lo mejor era tomar distancia. “Yo sentí que él necesitaba hacer lo suyo, y yo hacer lo mío, y encontramos un medio en eso. Tomarnos un respiro”, señaló.

Sin embargo, también dejó entrever diferencias con Nicolás Occhiato respecto a cómo afrontar una crisis de estas características: “Somos personalidades distintas. Creo que está aprendiendo. Puedo no estar de acuerdo, pero es el dueño del canal. Yo banco lo que él creó, pero yo también soy una persona con un corazón y que puede cometer un error. Yo hubiera hecho otra cosa. Él pensó que eso estaba bien y bueno”, sostuvo Flor Peña.

Las consecuencias de la declaración de Florencia Peña

Al hablar de las consecuencias que tuvo el episodio para su equipo de trabajo, Flor Peña reveló que intentó evitar que los productores fueran desvinculados tras el escándalo: “Mis productores están muy tristes por lo que pasó. Lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran y no me dieron bola. Yo sabía lo que iba a pasar”, afirmó. Cuando le preguntaron directamente si le había molestado la decisión tomada por Nicolás Occhiato, la conductora respondió con una frase que reflejó su postura frente a quienes trabajan con ella: “Yo abrazo mucho a mi gente”.

Florencia Peña

Florencia Peña también confesó que quedó profundamente afectada por lo sucedido: “No tuve registro de lo que pasó en ese momento. Quedé en shock. Nunca me había pasado algo así”, relató. Por último, la actriz cuestionó el tratamiento que algunos colegas hicieron del tema y remarcó que jamás actuó con mala intención: “Hay parte del periodismo que quisiera destriparme en vivo. Nunca quiero hacer daño”, concluyó. De esa manera, dejó claro su necesidad de pedir disculpas y de asumir la responsabilidad por lo comunicado.