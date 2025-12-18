Flavio Mendoza: "No voy a hacer que Dionisio trabaje de chico, salvo que me lo pida"

En una entrevista profunda y sincera en La mañana con Moria, Flavio Mendoza habló de su rol como padre y de las decisiones que tomó para cuidar la infancia de su hijo Dionisio. Lejos de romantizar el mundo del espectáculo, el artista fue claro al marcar un límite: no piensa exponerlo al trabajo desde tan chico, aun cuando reconoce que el nene tiene carisma y talento natural.

Durante la charla, Moria mostró un video reciente de Dionisio, donde se lo ve participando de una experiencia lúdica vinculada al arte. Flavio aclaró que se trató de algo puntual y breve, casi como un juego. “No es que le gusta esto, ni a mi me gusta hacerlo trabajar”, explicó, remarcando que todo fue vivido desde un lugar recreativo. Incluso contó que, tras ese material, lo llamaron para un casting y que Dionisio sorprendió cantando en inglés. Sin embargo, volvió a insistir: eso no cambia su postura.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio

Flavio Mendoza y la decisión de cuidar la infancia de Dionisio

“Yo no lo voy a hacer trabajar porque es muy chiquito”, afirmó con firmeza. Para Flavio, el trabajo infantil, aun dentro del mundo artístico, puede implicar una pérdida difícil de reparar. “Cuando sos chico tenés que jugar, embarrarte, treparte a un árbol”, reflexionó, señalando que pasar horas aprendiendo libretos no le parece adecuado para un nene.

El coreógrafo sostuvo que solo contemplaría otra posibilidad si Dionisio se lo pidiera explícitamente en el futuro. “Quiero que él me diga: ‘Papá, quiero hacerlo’”, explicó. Mientras tanto, su prioridad es que esté formado, contenido y viviendo una infancia plena. Por eso aclaró que Dionisio no participa activamente de sus espectáculos, más allá de alguna aparición simbólica o audiovisual.

Flavio Mendoza, su historia personal y el miedo a repetirla

La conversación tomó un tono más íntimo cuando Flavio habló de su propia infancia. Recordó que trabajar desde chico en el circo le hizo perder una parte importante de ese tiempo vital. Pero también compartió un episodio doloroso que marcó su vida: el abuso que sufrió cuando tenía una edad similar a la de su hijo hoy. Ese recuerdo explica muchas de sus decisiones actuales. “No quiero que a Dionisio le pase nada de lo que me pasó a mí”, confesó. Contó que cuando su hijo tenía cuatro años atravesó una fuerte crisis y comenzó terapia, atravesado por el miedo.

Hoy, Flavio Mendoza, se define como un padre muy presente, cuidadoso y atento, que prioriza el juego, el vínculo y la comunicación real por sobre las pantallas y las imposiciones. Con honestidad y sensibilidad, dejó en claro que su manera de criar está atravesada por su historia. Y que, para él, proteger la infancia de Dionisio es una forma de reparar, de amar y de elegir distinto.