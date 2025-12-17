Zaira Nara fue internada de urgencia: "El cuerpo pide parar"

En las últimas horas, Zaira Nara utilizó las redes sociales para informar el preocupante momento que atravesó tras regresar a la Argentina tras un viaje por Europa, por el que debió recibir atención de profesionales de la salud, mostrándose desde un establecimiento médico ante sus seguidores.

La modelo suele mostrar en Instagram los distintos momentos de sus días, entre jornada laborales, viajes y momento en familia, pero el martes 16 de diciembre por la noche sorprendió a sus seguidores al mostrarse desde un hospital.

Preocupación por Zaira Nara

Por la noche del martes, la nueva emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una gran sorpresa: la presencia de Zaira Nara. La modelo se presentó en los estudios para reemplazar a su hermana en medio del programa, despidiendo a Wanda Nara y tomando el mando de la conducción en la última etapa del programa del día, pero antes las Nara recorrieron juntas las cocinas de los participantes y con sus idas y vueltas protagonizaron grandes momentos en el ciclo.

Pero lo cierto es que mientras la emisión, previamente grababa, salía al aire, Zaira Nara atravesaba un complicado cuadro de salud, tal como lo relató en su cuenta de Instagram, al mostrar una imagen desde su internación en una clínica médica.

"No sé si fue algo que comí, o algún virus, pero viajé a Europa por 4 días y estuve sintiéndome muy mal", indicó la menor de las Nara junto a la imagen en la que se la puede ver recibiendo asistencia médica. La modelo recientemente regresó de España donde participó de la prestigiosa entrega de los premios Ídolo.

Por este motivo, luego de un gran malestar, decidió acudir a atención profesional y debió recibir un tratamiento que la mantuvo en observación en una entidad de salud. "Por suerte hoy en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor, a veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias", indicó. Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores y señaló que al momento de su publicación ya se encontraba en su casa junto a sus hijos y con la compañía de su madre.

Por el momento, Zaira Nara no brindó más detalles de su estado de salud. Por su parte, tanto Wanda Nara como su madre, Nora Colosimo, dejaron en evidencia en redes sociales que acompañaron a la joven en este momento cuidando a sus hijos, quienes fueron parte del mega festejo de cumpleaños de Constantino, el hijo de la conductora, donde se divirtieron pasando un día a pura diversión mientras su madre se recupera.

