Así es la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: 25 ambientes, pileta olímpica y hasta un salón de eventos propio

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen en Rosario una residencia que sorprende por su magnitud y detalles únicos. Con 25 ambientes, una pileta olímpica y un salón de eventos propio, la casa refleja un proyecto pensado para la vida familiar y la comodidad en cada espacio. La propiedad se integra con amplios jardines y ventanales que conectan cada sector con el entorno natural.

La propiedad del astro argentino y la modelo se encuentra dentro de un barrio privado en Funes. Cada detalle responde a un concepto de hogar amplio, moderno y funcional, donde los espacios se integran con el entorno natural y ofrecen comodidad para recibir tanto a familiares como a amigos.

En este contexto, la casa cuenta con 25 ambientes distribuidos en diferentes sectores, lo que permite una organización práctica y versátil. Entre ellos se destacan varias habitaciones, salas de estar, espacios de recreación y áreas de servicio. El diseño combina líneas modernas con materiales de alta calidad, logrando un equilibrio entre estética y funcionalidad.

Los amplios ventanales, colocados estratégicamente, permiten que la luz natural sea protagonista, mientras que los jardines rodean la vivienda y refuerzan la sensación de privacidad. La integración entre interior y exterior es uno de los puntos más destacados, ya que cada ambiente se conecta con vistas abiertas hacia el parque.

Pileta olímpica y estacionamiento para 15 autos, la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Uno de los atractivos más llamativos de la propiedad de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es su pileta olímpica, pensada no solo para el disfrute familiar, sino para compartir tarde de asado con amigos. Además, este espacio se complementa con áreas de descanso y solárium, ideales para compartir momentos al aire libre.

La mansión también cuenta con un salón de eventos propio, diseñado para celebraciones privadas, donde la pareja organizó distintos encuentros. Este sector permite organizar reuniones de gran escala sin necesidad de salir de casa. Por otro lado, también tienen un cine y un playroom especial pensado para el disfrute de los niños.

La residencia dispone de un estacionamiento con capacidad para 15 vehículos, lo que refleja la necesidad del futbolista y su familia por tener espacio para recibir tanto a familiares como a amigos. Cabe destacar que la residencia se ubica a algunos kilómetros de Rosario, combinando accesibilidad con tranquilidad.

