Así será la fiesta de 15 paralela que hará Nicole Neumann para su hija Allegra Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero habían acordado celebrar los 15 años de su hija Allegra de maneras distintas: ella organizaría un viaje con la menor y él se encargaría de preparar la celebración. Lo cierto es que la modelo cambió de opinión a menos de un mes del cumpleaños de la joven y decidió realizar un festejo paralelo al de su expareja.

Nicole Neumann contó detalles de la fiesta de 15 de su hija Allegra Cubero

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin. Ahora se sumó otro motivo que podría generar nuevos cruces entre ellos: la fiesta de 15 de su hija Allegra. La adolescente cumple el próximo 6 de enero y como la expareja no pudo ponerse de acuerdo para celebrar todos juntos, se acordó que cada uno festeja con ella de maneras distintas y por separado.

De hecho, se sabe hace tiempo que Fabián Cubero y Mica Viciconte están en los preparativos del evento para que Allegra disfrute de una noche soñada con sus amigos y familiares. Nicole Neumann, por su parte, había contado que viajaría con ella a un destino paradisíaco. Lo cierto es que en su visita a Rumis (La Casa), la top model aseguró que ella también está ultimando detalles de una súper fiesta dedicada a la joven.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

"Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas”, contó Nicole Neumann dejando en claro que también se tratará de algo bien organizado para agasajarla.

Sus declaraciones hicieron ruido ya que, desde un principio, tenían acordado con Fabián Cubero que celebrarían de maneras diferentes. Al parecer, la conductora decidió respetar el pedido inicial de su hija Allegra: tener una fiesta con ambas familias así sea por separado. Por esta razón, Nicole Neumann comenzó a planear todo para ella disfrute al máximo del festejo y así lo reveló en su paso por el ciclo de streaming.

La palabra de Fabián Cubero sobre la fiesta de 15 que organiza Nicole Neumann para su hija Allegra

Fabián Cubero no ocultó su descontento con los cambios de planes casi a última hora de Nicole Neumann con respecto a la fiesta de 15 de Allegra. "Siempre fue la fiesta con uno y el viaje con el otro, no entiendo por qué tanto conflicto”, expresó en una nota que brindó en A la tarde (América TV).

En este sentido, explicó: "En un momento se habló algo (de festejar juntos) pero enseguida se tomó la decisión de hacer la fiesta con uno y el viaje con otro. Debido a las familias y que a la mamá le gusta viajar, bueno se decidió que viaje con ella y hacer la fiesta con nosotros". En este sentido, expresó que “lo más lógico y lo más coherente" para ellos fue llevar a cabo esta determinación debido a su vínculo distante.

Por último, disparó desconcertado con su expareja: "No entiendo por qué quiere participar de algo que no se arregló”. De esta manera, Nicole Neumann incumplió el acuerdo que tenía con Fabián Cubero y está preparando una súper fiesta de 15 paralela para su hija Allegra Cubero, quien cumple el próximo 6 de enero.