Flavio Mendoza reveló el particular motivo por el que se compró un departamento en China

Flavio Mendoza es el showman más importante de la Argentina. Con su circo y sus talentos increíbles, llegó a recorrer el mundo e impulsar su nombre en el espectáculo fantástico. Es por eso que su trabajo lo lleva a radicarse en varios lugares al mismo tiempo, siempre de la mano de su hijo Dionisio, a quien adora y busca darle el espacio en su vida. En este contexto, reveló el particular motivo que lo llevó a ser propietario de un departamento en China, y sorprendió a sus seguidores.

Flavio Mendoza

El motivo por el que Flavio Mendoza compró un departamento en China

El trabajo de Flavio Mendoza recorre el mundo, buscando dejar sonrisas en los espectadores e impulsar los sueños y la fantasía. Su circo y sus particulares ideas llegaron a diferentes países, y lo obligaron a él a radicarse en muchos de ellos. Es así como, en La Mañana de Moria (eltrece), Moria Casán reveló un gran paso que tomó el artista: volverse propietario de un departamento en China. La decisión fue confirmada por él mismo, quien reveló el motivo por el que decidió comprar.

Mendoza contó que lo compró junto a su familia, en Guangzhou, una extensa ciudad portuaria al noroeste de Hong Kong en el río de las Perlas. “Viajo mucho a trabajar a China y ya era necesario, porque siempre era alquilar. Nos vino una propuesta increíble y sí, compramos”, reveló en el programa de televisión. Si bien decidió no mostrar los detalles del lugar, siempre expresó lo enamorado que quedó del país y de muchas ciudades que llegó a visitar.

Su mano derecha y compañero en todo: la conexión de Flavio Mendoza y su hijo Dionisio

Uno de los puntos de vista que Flavio Mendoza más tiene en cuenta es el de su hijo Dionisio. El niño lo acompaña en todos sus trabajos alrededor del mundo, y le enseña la curiosidad infantil que él tiene. Incluso, al aprender de idiomas, el artista piensa en el niño y en su conexión con el inglés. “No habló mandarín, de pedo que hablo castellano. Me cuesta mucho. Y en inglés estoy zafando por mi hijo”, reveló en esa misma entrevista.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio

Es por eso que, también, destacó que compró un departamento en China junto a su familia, y poder llevar a su hijo a conocer nuevos lugares alrededor del mundo. Flavio Mendoza es el showman más importante de la Argentina, y con un renombre alrededor del mundo, en el ámbito del espectáculo y el circo. Esto lo llevó a radicarse en diferentes países y enamorarse del asiático al que viaja de vez en cuanto, mezclando el placer con lo laboral.

A.E