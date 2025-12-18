Sarah Burlando abrió una caja y se encontró con una réplica de ella misma de bebé

Sarah Burlando cumplió tres años y sus padres, Barby Franco y Fernando Burlando, organizaron una megafiesta que incluyó de todo: juegos al aire libre, espectáculos teatrales y una imponente decoración digna de admirar. En esta semana tan particular para toda la familia, la modelo volvió a sorprender a su hija con un imponente regalo que generó una gran emoción en ella. En concreto, la nena abrió una caja y se encontró con una réplica de ella misma recién nacida.

El original regalo de Barby Frabci a Sarah Burlando

Barby Franco, una vez más, volvió a sorprender a su hija Sarah Burlando. En esta oportunidad, acudió a una creación sumamente original e imponente: un muñeco estilo nenuco pero creado con la imagen exacta de la niña cuando era una bebé. “Les voy a mostrar algo que, en lo personal, quedé muy impactada y a Sarah le encantó”, escribió la influencer en su cuenta personal de Instagram.

Sarah Burlando de bebé | Instagram

Acto seguido, compartió dos videos en el cual se puede ver a la heredera de Fernando Burlando acercarse a una caja apoyada cuidadosamente sobre el sillón. Al abrirla, se encontró con una réplica exacta de ella misma cuando recién llegó al mundo. “Es Sarah cuando tenía días”, señaló la modelo que dejó que la reacción de la nena hable por sí sola.

La agasajada besaba la pequeña mano del juguete -cuya apariencia era a la de una criatura de verdad- y reía de felicidad. Para agregarle emoción al momento, su mamá musicalizó el clip con la canción de Ed Sheeran, Photograph.

La emoción de Barby Franco al ver a su Sarah Burlando hecha un bebé

Para que Sarah Burlando pudiese tener la réplica de ella cuando era una bebita, Barby Franco recurrió a una artista plástica que crea bajo la técnica “bebés reborn” muñecos superrealistas. Los mismos están confeccionados con un vinilo especial que imita a la piel delicada y hasta deja ver algunas imperfecciones que se presentan en los recién nacidos. Además, el cabello es delicadamente injertado sobre la zona de la cabecita; ojitos de cristal, nariz y boca esculpidas. Por su parte, para adoptar la apariencia real, se rellenan las extremidades logrando una obra de arte digna de admirar.

Sarah Burlando de bebé | Instagram

“Gracias por recrear el mejor momento de mi vida. Ahora sí tengo a Saritah recién nacida para toda la vida”, señaló la pareja del mediático letrado. En otra de las historias, compartió una fotografía de Sarah con la que la artista se inspiró para recrear esta llamativa réplica.

De esta manera, Barby Franco muestra que está en cada detalle para su hija Sarah Burlando, incluso para recrear una versión exacta de cuando ella era bebé inmortalizando uno de los momentos más significativos de su vida. Aunque la niña todavía no tome dimensión de lo que significa este obsequio, el mismo será atesorado por su madre como uno de los juguetes más especiales y significativos en su infancia.

NB