Guillermina Valdés se animó a otro cambio de look en su cabello y apostó al color de la temporada

Guillermina Valdés es una de las actrices fanáticas de la moda más observadas en las redes sociales. Su pasión por los looks en cada evento que tiene la marcaron como una influencia, y su fijación por el cabello la coronó reina de los peinados. En cada temporada, se la juega por un cambio de look, marcando el boom de ese momento. En las últimas horas, sorprendió a todos al mostrar el nuevo color que eligió, y su apuesta por la tendencia hizo que recibiera los halagos.

Guillermina Valdés apostó al color de la temporada en un nuevo look para su cabello

El cabello también puede marcar las tendencias de la moda, invitando a los amantes fashionistas a jugársela por diferentes peinados, dependiendo la temporada. El verano argentino trae altas temperaturas y días bajo el sol y la playa. Es por eso que muchos cortes de pelo volvieron a su boom, de la mano de las celebridades. Guillermina Valdés es de las primeras en marcar las tendencias a través de su pelo, y ahora apostó al color del verano que enamoró a todos.

En sus historias de Instagram, se mostró con el bob clásico, que eligió durante los últimos eventos donde participó. Por encima de su hombro, y con pequeños flecos imitando un flequillo irregular, modeló el color del verano que muchas celebridades también eligieron: el pelirrojo. Alejada de su rubio clásico, apostó al rojo casi morocho, provocando que su color de piel natural destaque, y se llevó el halago de todos sus seguidores que siguen sus constantes cambios de look.

Si hay una influencer de los peinados, esa es Guillermina Valdés. Desde el corto casi bob hasta el bob clásico, la actriz apuesta por diferentes looks en cada evento que participa. Para el verano del 2025-2026, apostó por el peinado hasta los hombros, pero se la jugó por cambiar de colores. A veces vuelve a su rubio favorito, que la acompañó durante varios años. Sin embargo, también optó por el morocho, y ahora por el pelirrojo tendencia.

Los expertos fashionistas no dudan en destacar todos los atuendos y looks que ella se anima a hacer, y recibe grandes halagos de sus seguidores. Guillermina Valdés es una de las actrices más observadas de la televisión, por su presencia en la moda y sus polémicas con otras celebridades. Sin embargo, también demuestra su paso en obras de teatro y marcando las tendencias en los peinados más jugados e ideales para cada temporada.

