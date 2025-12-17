Antonela Roccuzzo se suma a la tendencia del momento del color pantone del 2026: ideal para las fiestas y dueño de las pasarelas del mundo

Antonela Roccuzzo volvió a dar cátedra de elegancia con un look que se llevó todos los halagos en las redes sociales. La modelo escogió un atuendo en el color que promete ser furor en 2026 e inspiró a sus seguidoras a elegirlo para las Fiestas de Navidad y Año nuevo.

Antonela Roccuzzo mostró cómo se lleva el color que será tendencia

Antonela Roccuzzo logró despegarse de la figura pública de su esposo Lionel Messi y se posicionó como una de las influencers de moda más seguidas de Instagram. La joven rosarina siempre comparte sus outfits más refinados y deportivos, pero esta vez fue por más y se animó a revelar el color que se llevará el próximo año.

A través de un reciente posteo, Antonela Roccuzzo lució un look monocromático en blanco absoluto, el tono que Pantone perfila para 2026. El mismo se acerca al blanco marfil luminoso, asociada al bienestar, la calma y el lujo silencioso.

Antonela Roccuzzo

Su look está compuesto por un vestido ceñido de mangas largas y escote drapeado que cae delicadamente sobre el torso. La textura fluida de la tela acompaña el movimiento y aporta un efecto sofisticado, logrando equilibrio entre sensualidad y elegancia, una marca registrada del estilo que elige Antonela Roccuzzo.

El corte limpio y la ausencia de estampas o contrastes de la prenda refuerzan el espíritu del color Pantone 2026, que apuesta por una paleta neutral, cálida y atemporal, ideal para looks que buscan trascender temporadas y modas pasajeras. Para acompañar su atuendo, Antonela Roccuzzo mantiene una estética clean: maquillaje natural, cabello suelto y lacio. Como accesorios, dejando que el color y las formas sean los verdaderos protagonistas, optó por cadenas y pulseras doradas. Esta elección acompaña la filosofía del tono Pantone proyectado, que pone el foco en la autenticidad y la armonía visual.

Antonela Roccuzzo

Sin dudas, su look es ideal para eventos de día, encuentros especiales como pueden ser las celebraciones de fin de año o alguna ocasión especial. En el caso de la top model, lo escogió para una producción de fotos de una reconocida firma de joyas. Su publicación cosechó miles de "likes" en pocas horas y cientos de halagos por parte de las millones de personas que siguen su contenido. De esta manera, Antonela Roccuzzo se suma a la tendencia del momento del color pantone del 2026: ideal para las fiestas y dueño de las pasarelas del mundo.

Antonela Roccuzzo le dio un giro a la tendencia y apostó por un wide leg XXL

Antonela Roccuzzo es una fanática del pantalón wide leg, que le permite comodidad y una vuelta canchera a los looks que luce para diferentes ocasiones. Sin embargo, ella es una conocedora de la moda y las mejores tendencias de cada temporada. Es así como elige lo diferentes atuendos y les da un giro inesperado. En las últimas horas, enamoró a sus seguidores con diferentes postales de uno de sus últimos conjuntos, marcando un estilo city style e ideal para ir a la cancha.

Antonela Roccuzzo

Con un top negro, combinó una campera que llegaba a su cintura, de cuero marrón. La misma iba en composé con su pantalón favorito de color gris y tiro alto. El wide leg se destaca por su pierna ancha, pero ella decidió darle un giro más, y hacerlo XXL. De esta manera, le daba un estilo más canchero al look, y lograba tapar sus tacos, mostrando solo la punta de ellos. Finalmente, lo terminó con una mini bag ancha y elegante, enamorando a todos con su estilo.