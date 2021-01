Floppy Tesouro rompió el silencio y habló por primera vez de su separación

Hace unos días Angel de Brito sobre el final de "Los Angeles a la Mañana " lanzó la bomba: Floppy Tesouro a menos de un año de haberse reconciliado con su marido, Rodrigo Fernández Prieto volvió a separarse. Sólo dijo que la propia modelo se lo había confirmado y no dio más detalles.

Hoy en diálogo con CARAS Digital la también cantante habló por primera vez de su separación: "Hola estoy desconectada completamente, si es un hecho que estoy separada, no hubo ni hay terceros en discordia, nada más decidimos separarnos. Me tomé unos días de vacaciones que los necesitaba, de acá buscó a mi hija en Miami y me la llevó a Buenos Aires conmigo. No tengo mucho más que decir sólo que es cierto y que estamos los dos atravesando este difícil momento", le contó a este portal.

Floppy y Rodrigo se habían separado a mediados de 2019 y en el verano del años pasado en Punta del Este junto a su hija anunciaron su reconciliación. La pareja le hizo frente a la pandemia en familia pero en la recta final del 2020 algo entre los dos se rompió y al parecer no pudieron arreglarlo y la mejor decisión para ambos fue volver a separarse. Por el momento ella seguirá viviendo en el departamento familiar de Puerto Madero y se desconoce dónde vivirá él.

Así se daba a conocer su separación

La noticia cayó como una bomba exactamente a las 13 horas cuando en el final de "Los Angeles de la Mañana" Angel de Brito confirmó que Floppy Tesouro se separó nuevamente de Rodrigo Fernández Prieto, con quien se había reconciliado tras separarse por primera vez en enero del 2020.

"Tengo que anunciar qué pareja se acaba de separar. Tienen una hija y la relación se terminó, aunque siguen casados. Me lo confirmó ella por teléfono ayer a última hora: Floppy Tesouro y su marido decidieron separarse", dijo el conductor del programa, ante la atenta mirada de las angelitas.

La modelo y panelista es la segunda vez que se separa del padre de su hija Moorea, si bien el verano pasado el hizo lo imposible para reconquistarla y lo consiguió, luego de un año juntos otra vez, ahora la pareja ya no estaría compartiendo la vivienda