Flor de la V: “Cuando se enteraron que Pablo Goycochea era mi pareja, lo echaron de la clínica donde trabajaba”

Flor de la V abrió una ventana íntima a su pasado sentimental y dejó al descubierto una parte de su historia que, hasta ahora, muy pocos conocían. En una entrevista reciente, la conductora habló del comienzo de su relación con Pablo Goycochea y describió cómo el contexto social de finales de los ‘90 condicionó la manera en que podían mostrarse como pareja.

Flor de la V evocó los duros comienzos de su relación con Pablo Goycochea, cuando debían ocultar su vínculo.

El duro momento que vivió el esposo de Flor de la V

“Nadie conocía la cara del hombre que salía conmigo”, expresó con total sinceridad, dejando en claro que durante mucho tiempo Pablo permaneció en el anonimato, no por decisión personal sino por el clima social que los rodeaba.

Flor explicó que no se trataba solo de una cuestión mediática, sino de una realidad mucho más profunda: “La sociedad era muy hostil con las personas que tenían una orientación sexual distinta a la media”. Esa frase resume el escenario que atravesaban en ese momento, donde el amor debía vivirse con discreción para evitar prejuicios y exposición dañina.

Imagen de Flor de la V y Pablo Goycochea en una aparición pública

La conductora también recordó un episodio puntual que la marcó profundamente. “Me acuerdo que yo trabajaba con Georgina en el mismo canal que Intrusos. La nota iba a salir y ella se metió en el control para pedir que no la pusieran, pero no la pudo frenar”, relató. Esa situación dejó en evidencia la tensión que existía en torno a su vida privada y el temor a cómo podía ser tratada públicamente.

Pero el momento más fuerte de su relato llegó cuando explicó las consecuencias que tuvo esa exposición. “Fue un escándalo en ese momento. No era fácil para la sociedad y para el momento que vivíamos, contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio”, recordó.

La conductora y su marido, hoy una pareja consolidada después de décadas, compartiendo un momento familiar.

Y agregó un dato que hasta ahora no había contado: “Salió la nota ‘el novio de Florencia de la V’. A Pablo le costó el trabajo en ese momento”. La frase dejó en silencio a quienes escuchaban la entrevista y dimensionó el peso real que tenía asumir públicamente ese vínculo en esa época. Flor fue todavía más clara al remarcar que este episodio nunca lo había compartido antes: “Nadie lo supo esto porque nunca lo había contado, pero eso era lo que se vivía”.

A través de sus palabras, no solo reconstruyó el inicio de su relación con Pablo, sino que también dibujó el mapa social de aquellos años, donde mostrarse tal cual uno era podía traer consecuencias laborales, mediáticas y personales. Hoy, con una familia consolidada y una relación que supera los 25 años, Flor mira hacia atrás con otra perspectiva. Pero no olvida lo que atravesaron. Su relato no tuvo tono de reproche, sino de memoria, de testimonio y de contexto histórico.

Flor de la V y Pablo Goycochea más juntos que nunca

La historia con Pablo comenzó en 1998 y atravesó cambios culturales profundos en la sociedad argentina. Lo que en ese momento era motivo de ocultamiento, hoy forma parte de un relato que ella puede compartir con libertad. Cada una de sus frases dejó en claro que el amor estuvo siempre, pero que las condiciones para vivirlo abiertamente no eran las mismas que existen hoy.

El testimonio de Flor de la V no solo revela un costado desconocido de su historia personal, sino que también funciona como reflejo de una época en la que muchas parejas debían vivir en silencio para evitar el juicio social. Su relación con Pablo Goycochea es hoy una de las más sólidas del ambiente artístico, pero sus cimientos estuvieron marcados por momentos difíciles que recién ahora salen a la luz a través de su propia voz.

