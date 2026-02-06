Reapareció Cami Homs tras el nacimiento de su hija, mostró cómo está y reveló detalles de su nuevo presente

Cami Homs vive otro de los momentos más especiales de su vida: el nacimiento de su hija Aitana, fruto de su amor con José Sosa. A días de convertirse en madre por tercera vez, la top model se mostró nuevamente en su red social y compartió con su comunidad cómo vive la llegada de su pequeña.

Cami Homs se mostró por primera vez a una semana de tener a su hija Aitana

A una semana de tener a Aitana, fruto de su relación con José “El Principito” Sosa, Cami Homs volvió a mostrarse activa en Instagram y llevó tranquilidad a sus seguidores. La modelo reapareció con dos posteos muy especiales en sus historias donde contó cómo está viviendo estos primeros días de maternidad y agradeció el cariño recibido.

En uno de los mensajes, Cami Homs respondió a la pregunta recurrente sobre su presente y fue clara. "Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos", expresó junto a una imagen donde se la puede ver frente al espejo de su baño con el pelo aún húmedo, al natural y sin poses forzadas.

En la misma, la influencer lleva un look minimalista y comfy, fiel a su estilo: top blanco ceñido al cuerpo, que muestra su abdomen, y jogging en el mismo tono de tiro bajo. Este outfit es ideal para los días de casa donde se busca estar cómoda pero canchera a la vez.

Cami Homs

La tierna foto de Francesca y Bautista de Paul con su hermanita Aitana

En su publicación, Cami Homs dejó en claro que se encuentra enfocada en su beba y en la crianza de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con su expareja Rodrigo de Paul. De hecho, en otra postal comparte una escena tan tierna como cotidiana desde que está Aitana: la niña anda en patines mientras lleva el carrito de su hermanita recién nacida y el niño va adelante con su monopatín.

Sin dudas, este pasatiempo demuestra la felicidad que también sienten ellos por la llegada de la bebita. Sin escribir nada, Cami Homs dejó que la adorable fotografía hablara por sí sola y, como era de esperarse, recibió una lluvia de "likes" por parte de sus miles de seguidores, quienes esperaban ansiosos por saber cómo se encontraba y cómo atraviesa esta etapa.

Francesca y Bautista de Paul junto a su hermana, Aitana.

Finalmente, las reacciones no tardaron en llegar y los mensajes de cariño se multiplicaron en pocos minutos. Así, la top model dejó ver su maravilloso presente personal y se mostró por primera vez tras el parto de su hija Aitana. Mediante dos fotos reafirmó que atraviesa momentos de mucha felicidad junto a su familia y que prioriza el estar presente con sus hijos. Asimismo, agradeció el acompañamiento constante de los usuarios y sus buenos deseos.

Cabe recordar que Aitana nació el pasado martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi. Un día después, Cami Homs publicó los instantes más íntimos del trabajo de parto y las primeras fotos de la pequeña. "El momento más increíble de nuestras vidas", escribió súper emocionada. Además, le dedicó unas palabras a su pareja José Sosa que hicieron referencia a su complejo pasado amoroso: "Mi mejor sostén, gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo. Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada".

De esta manera, a tan sólo pocos días del nacimiento de su hija, reapareció Cami Homs en su red social de Instagram y mediante una selfie frente al espejo reveló que se encuentra "feliz" y enfocada en sus tres hijos. Su imagen al natural con look relajado no pasó desapercibido y recibió cientos de halagos.