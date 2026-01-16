Tras el polémico chiste, Maxi López reveló que habló con Flor de la V: “Hubo un mensaje”

Maxi López tras quedar envuelto en una fuerte controversia por un comentario realizado en OLGA, decidió dar la cara, explicar lo ocurrido y contar que mantuvo una charla directa con Flor de la V para aclarar la situación. El exfutbolista aseguró que no hubo mala intención y que pidió disculpas de manera personal.

El episodio se originó durante una consigna al aire que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó críticas por considerarse transfóbica. Frente a la repercusión, López habló en televisión y fue contundente al explicar su postura: sostuvo que se trató de un comentario sacado de contexto y que jamás buscó ofender.

La palabra de Maxi López tras sus dichos sobre Flor de la V

“Yo no soy una persona polémica. Esta mañana hablé con Flor, le expliqué lo que pasó y le pedí perdón. Me deja tranquilo saber que ella está tranquila”, expresó el actual participante de MasterChef Celebrity, reconociendo que todavía está aprendiendo a moverse en el mundo de los medios.

Maxi López

Durante la entrevista, Maxi López admitió que el formato del streaming es nuevo para él y que, en ese proceso de adaptación, puede cometer errores. “Si me equivoco, pido perdón. No voy por ese lado ni es lo que quiero transmitir”, remarcó, haciendo hincapié en la importancia de ser respetuoso.

También explicó que eligió comunicarse de manera directa con la conductora: “Me pareció que lo mejor era hablar personalmente. Hubo un mensaje y una charla clara”.

La respuesta de Flor de la V a Maxi López

Por su parte, Flor de la V se refirió al tema en su programa y buscó bajarle el tono al escándalo, aunque aprovechó para reflexionar sobre el impacto que tienen este tipo de comentarios. Si bien señaló que no percibió mala intención en López, destacó que muchas personas se sintieron heridas y que eso no debe minimizarse.

Flor de la V

“Para mí no hubo mala intención, pero es cierto que hay cosas que hoy ya no se toleran. Lo interesante es que la gente reaccionó y mostró apoyo”, expresó la conductora, quien además subrayó que este tipo de situaciones vuelven a poner en agenda la vulnerabilidad de ciertos colectivos.

Finalmente, Flor dejó una reflexión más profunda sobre el contexto social: habló de las personas trans que sufren discriminación cotidiana y de la necesidad de ser cuidadosos con las palabras, especialmente desde los medios de comunicación.

Así, tras una mañana cargada de repercusiones, Maxi López buscó cerrar el episodio con Flor de la V desde el diálogo y el pedido de disculpas, mientras el debate volvió a instalarse en torno a los límites del humor, la responsabilidad mediática y el respeto.

AM