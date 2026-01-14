De Pampita a Barby Franco y Flor de la V, los mejores y peores looks de los famosos en una de las cenas más esperadas de Punta del Este

En las últimas horas, Carolina “Pampita” Ardohain, Barby Franco y Flor de la V, junto a otras 70 celebridades del espectáculo, asistieron a la cena organizada por Fundación SES (Salud, Educación y Sociedad), una gala llena de glamour y a beneficio que ya es un clásico en Punta del Este. Con motivo de festejar la 48ª edición de la Cena de los Famosos, estas figuras del espectáculo llenaron de estilo y elegancia. Sin embargo, también hubo quienes tuvieron una elección de outfit desafortunada para los expertos fashionistas.

Pampita, sonrisa, glamour y elegancia

La Cena de Famosos se celebró este domingo 11 de enero en la chacra Narbona Punta del Este, uno de los lugares más sofisticados del balneario uruguayo. Allí, cada año se reúnen personalidades de la cultura, el deporte, el espectáculo y empresarios. En esta oportunidad, al sofisticado evento asistieron más de 600 personas y ´70 invitados quienes combinaron glamour, solidaridad y espíritu festivo a la gala a beneficio. En este marco, una de las celebridades que más captó la atención de los allí presentes fue la presencia de Pampita.

La top model asistió con un look etéreo, sofisticado y con un aire bohemio chic muy marcado. Para ello optó por un vestido largo blanco de género liviano y vaporoso, con mangas largas ligeramente abullonadas y un profundo escote en V que deja ver un top negro debajo, generando un contraste moderno y sensual. La falda amplia cae con movimiento, aportando elegancia y fluidez al caminar, mientras que un cinturón ancho negro de cuero marca la cintura y estructura la silueta, equilibrando lo romántico del vestido con un toque fuerte y urbano. El make up es natural pero luminoso: piel fresca y radiante. El peinado acompaña esa estética relajada y elegante: cabello suelto, con raya al medio y ondas suaves, apenas desarmadas, que enmarcan el rostro de forma natural.

Barby Franco y Fernando Burlando

La afamada pareja marcó presencia y glamour. Por un lado, Barby Franco eligió un vestido largo dorado, confeccionado en un tejido de efecto metalizado, destacado por sus lentejuelas, abraza el cuerpo y resalta la silueta con un calce impecable. El diseño halter con escote profundo en V aporta sensualidad y sofisticación, dejando hombros y espalda al descubierto, mientras el brillo del material capta la luz y convierte al look en el centro de todas las miradas. El maquillaje es más intenso y nocturno: piel perfectamente trabajada con efecto glow, contorno sutil. El peinado es recogido, prolijo y elegante, dejando despejado el rostro para destacar los rasgos y el escote, reforzando una imagen sofisticada y poderosa.

Por su parte, Fernando Burlado apostó a un outfit más descontracturado y casual. A diferencia de la mamá de su hija Sarah Burlando, el letrado optó por llevar jeans azules y zapatillas blancas con diseño. En la parte superior de su torso colocó una remera básica y un saco sastrero, todo total black.

Pachu Peña

Pachu Peña, uno de los grandes protagonistas de la noche, quien recibió un homenaje por su desempeño y trayectoria en el ambiente artístico, apostó por la elegancia clásica con un giro relajado y contemporáneo. Se trata de un traje sastrero azul oscuro, compuesto por saco de corte recto y pantalón a juego, combinado con una camisa blanca sin corbata, lo que aporta una imagen formal pero descontracturada. El pantalón cae de manera prolija, acompañado por zapatos negros clásicos de vestir que refuerzan la elegancia del conjunto. El styling se completó con un peinado natural, con el cabello peinado hacia atrás de forma casual, dejando ver las canas que aportan carácter y distinción.

Flor de la V

Florencia de la V asistió junto a su marido Pablo Goycochea y se la pudo ver muy sonriente durante toda la velada. La conductora de Los Profesionales de Siempre (Canal 9) eligió un vestido de gala largo al cuerpo total black, el cual resaltó su silueta de pies a hombros. La tela de satén estuvo cuidadosamente bordada por brillos que aportan luz a la pieza, resaltando cada molécula del conjunto. Con un hairstyle compuesto por ondas sueltas que le caían a ambos laterales, un make up ligero pero apostando por tonos marrones en párpados y labios y un delineado profundo, la presentadora no dudó en colocarse el delantal y el gorro de cocinero para ser ella misma quien presente el menú ante todos los invitados.

Ana Rosenfeld

Por su parte, Ana Rosenfeld fiel a su estilo sofisticado y lleno de glamour vistió un vestido de fiesta en tonos dorados, con brillos por doquier. Incluso en su piel. De esta manera, la mediática abogada de los famosos fue una de las grandes protagonistas de la noche. Cabe destacar que algunos de los famosos que asistieron a esta gala a beneficio se destacaron: Marcelo de Bellis, Flor Parise, Verónica Perdomo, Lisandro Navarro, Ulises Apóstolo, Santiago Larrivey, Marian Farjat, Luciana Martínez, Yanina Screpante, Alfredo Ravazzani, Vanina Balena y Selva Pérez, ex Gran Hermano edición 2025.

La presencia de Pampita, Barby Franco y Florencia de la V en este evento llenó de estilo y sofisticación a la velada. Cada una de ellas tiene un denominador común: todas son grandes fashionistas a las que les gusta vestirse y seguir las nuevas tendencias. De esta manera, todas ellas se encontraron para llevar adelante con simpatía, emoción y compromiso esta gala a beneficio que ya es un clásico en Punta del Este y que reúne a las grandes figuras del ambiente.

