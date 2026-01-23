Sabrina Rojas sobre Flor de la V: "Contó la versión que ella tenía ganas de contar"

En su reciente participación en Sálvese quien pueda, Sabrina Rojas apuntó directamente contra Flor de la V. La actriz estalló al ver un extracto de Los Profesionales de Siempre donde se la acusaba de insultar a una colega: “Le cabe justa. Viste cuando hacen algo con mala leche, es mala leche, porque no creo que sea de poco profesional, es de mala leche”, disparó al inicio de su descargo.

Sabrina Rojas

La indignación de Sabrina Rojas radica en que, a pesar de haber aclarado la situación con la producción, el programa decidió sostener la polémica al aire: “Me molestaron para yo poder aclarar lo que no sucedió, y ella insistió con que fue así. Primero no fue así, y segundo, te estoy diciendo que no fue así e insistís; eso es mala leche”, explicó.

Qué dijo Flor de la V sobre Sabrina Rojas

Durante un segmento de Los Profesionales de Siempre, el programa repasó el histórico romance de Laurita Fernández y Fede Bal, momento en el que una de las panelistas expuso la supuesta frase de Sabrina Rojas que desató el escándalo: “Empezaron a hablar de que Fede estuvo con esta y Laurita con este... y dijo: 'ay, pero qué put...'. Se frenó a tiempo, como que dijo 'ay qué estoy diciendo', pero no fue a tiempo claramente porque no terminó la palabra”, relató.

Del mismo modo, continuó explicando: "A Laurita la adoro me dijo, pero lo que ella quiso decir es que 'qué puterío' quiso decir y se frenó a tiempo, es lo que ella me dice a mí”. Acto seguido Flor de la V unió los puntos para dejar mal parada a la actriz ante el público: “Si vos unís lo que vienen diciendo... él era el jefe, ella era la novia del jefe y está con el empleado. Si vos unís esa frase y termina con eso, perdón, ¿qué quiso decir?”

La contundente respuesta de Sabrina Rojas

Tras mostrar el material al aire en Sálvese quien pueda, Sabrina Rojas estalló contra la conductora por haber ignorado su descargo deliberadamente. “No les convenía mi aclaración, pero yo entiendo que no te sirva, porque vos necesitás hacer un tema”, sentenció la actriz.

Sabrina Rojas

Sin filtro, Sabrina Rojas sentenció: “Cerró el tema diciendo que yo le dije puta a Laurita, y eso es mala leche, me enojó”. La actriz lamentó que se rompieran los códigos de respeto que ella siempre mantuvo con la conductora: “Me da bronca porque digo, si soy buena onda e igual se te canta el orto decir que le dije put* a una persona... bueno, entonces mañana matame, pero con fundamento”. El enfrentamiento dejó en evidencia una fractura profunda entre ambas figuras mediáticas debido al manejo de la información.