Flor Kourny, la novia de Andy Kusnetzoff, abrió las puertas de su negocio y mostró su nuevo libro, inspirado en su hijo León

Florencia Suárez, conocida en el mundo digital como Flor "Kourny", transita un momento de pleno crecimiento con su sello, Cuentos en pijamas. En pareja con Andy Kusnetzoff, con quien comparte la crianza de sus dos hijos, Helena y León, la escritora y emprendedora encontró en la dinámica cotidiana la inspiración para dar forma a su más reciente lanzamiento. A través de una serie de publicaciones recientes en su cuenta de Instagram, la autora abrió las puertas de su negocio para mostrar los detalles de este nuevo proyecto.

Flor Kourny presenta su nuevo libro Maravillante

Flor Kourny: cuando una frase familiar se transforma en literatura

El origen de esta historia surgió de manera espontánea en el hogar que Florencia Kourny comparte con el conductor radial y televisivo y sus dos hijos. Según relató en sus redes sociales ante sus seguidores, el detonante ocurrió durante una charla íntima y cotidiana con el menor de los varones: "Un día, en medio de una emoción desbordante, mi hijo León me dijo: 'Mamá, vos sos maravillante...'. Y obvio, esa palabra se convirtió en LA palabra".

Esa expresión única quedó resonando en su cabeza durante semanas. Lejos de dejarla pasar como una ocurrencia tierna propia de la infancia, la autora decidió registrarla y observarla con atención: "Una palabra que amo profundamente. Que lo dice todo. Una palabra que guardé, que me acompañó y que con el tiempo empezó a tomar su forma hasta convertirse en un libro". De este modo, la cotidianidad del hogar se transformó en el motor creativo de un texto que busca conectar de manera genuina con las emociones profundas de los chicos.

Lo nuevo de Flor Kourny, Maravillante: un viaje al interior de las emociones infantiles

El libro sigue los pasos de Pedro, un nene que atraviesa distintas situaciones cotidianas y descubre todo aquello que le pasa por dentro. La propuesta del texto consiste en abordar los sentimientos intensos sin filtros ni moralejas acartonadas, permitiendo que los lectores transiten sus propios estados de ánimo. Florencia Kourny explicó sobre el eje central de la obra en sus perfiles virtuales: "Porque las emociones son así. A veces nos desbordan, nos sacuden, nos hacen sentir que somos un tornado, un volcán o un mar inmenso. Y otras veces nos regalan momentos que quedan guardados para siempre".

Flor Kourny presentó en redes sociales su nuevo libro inspirado en su hijo

Con un tono empático y directo, la historia propone acompañar a las familias en la compleja tarea diaria de ponerle nombre a lo que sienten. En esa línea, la autora destacó en sus mensajes: "Un libro sobre sentir mucho, sobre descubrir que no estamos solos en lo que nos pasa y sobre encontrar belleza incluso en aquello que a veces nos cuesta entender". Desde su espacio de trabajo, rodeada de los ejemplares recién impresos que muestran el cuidado estético de la edición, la escritora reflexionó sobre el propósito central de su literatura infantil: "Hay historias que nos ayudan a poner en palabras eso que a veces sentimos y no sabemos cómo contar. Es una invitación a descubrir el mundo de las emociones junto a Pedro, y a encontrar en los cuentos una oportunidad para conversar y compartir".

El posteo de Flor Kourny dedicado a su hijo León

Flor Kourny: Del proyecto autogestivo al crecimiento del sello editorial

El camino de Cuentos en Pijamas comenzó hace tiempo como una apuesta independiente y familiar que con los años ganó su propio espacio en el mercado literario. Con el lanzamiento de Maravillante, el sello editorial reafirma su identidad enfocada en la literatura infantil que dialoga de igual a igual con las infancias. Cada título del catálogo nació de una necesidad genuina de comunicación entre adultos y niños.

Flor Kourny presento el libro en sus redes sociales

A través de su mensaje en redes sociales, Florencia remarcó la importancia de sostener este espacio de creación propia y agradeció el recorrido andado: "Hoy la comparto con ustedes con mucha pero mucha emoción, con la ilusión de que también encuentre un lugarcito en sus casas, en sus lecturas y en sus corazones". El posteo digital llegó además con un cierre cargado de afecto y un reconocimiento público hacia su principal fuente de inspiración cotidiana: "Gracias Leoncito de mi vida por esa palabra, ¡sos maravillante! Bienvenido al mundo, Maravillante".

Con este nuevo lanzamiento, Flor Kourny consolida una faceta artística propia, paralela a su exposición mediática junto a Andy Kusnetzoff, apostando de lleno a los libros que buscan dejar una huella perdurable en los lectores más chicos.