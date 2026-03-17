Así fue la espectular fiesta de 40 de Flor Suárez, la esposa de Andy Kusnetzoff: tragos personalizados, baile desenfrenado y mucha emoción

Flor Suárez, reconocida productora y pieza clave en la vida de Andy Kusnetzoff, alcanzó los 40 años y decidió celebrarlo a lo grande. Lejos de las cámaras de televisión pero con una estética impecable, la cumpleañera compartió una noche mágica donde la emoción y la alegría fueron las verdaderas protagonistas.

La celebración, que tuvo lugar en un entorno exclusivo, destacó por una decoración minimalista en tonos pasteles y globos plateados que contrastaban perfectamente con la calidez del lugar. Uno de los momentos más capturados fue el tierno abrazo entre Flor y Andy, dejando en claro que, tras años de relación y dos hijos en común (Helena y León), la pareja atraviesa su mejor momento.

El look de Flor Suárez: Elegancia y sensualidad en negro

Si algo llamó la atención de los invitados y seguidores en redes sociales, fue el estilismo elegido por la cumpleañera. Flor Suárez apostó por un look total black que equilibró a la perfección la sofisticación con la modernidad.

El vestido elegido fue un diseño de satén negro con tirantes finos y un favorecedor detalle cut-out en la zona del abdomen, una de las tendencias más fuertes de la temporada. Para completar el conjunto, optó por un collar tipo riviere de brillantes y una pulsera delicada a juego. Además, lució el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje que resaltaba su mirada con tonos tierra, manteniendo una frescura ideal para una anfitriona que planeaba bailar toda la noche.

Flor Suárez

Los detalles que hicieron única la fiesta de "Flor 40"

Un evento de este calibre se define por los detalles, y la fiesta de Flor Suárez no fue la excepción. La personalización fue el hilo conductor de la velada, desde la recepción hasta el momento de la torta.

La fiesta de Flor Suárez

La fiesta de Flor Suárez

La fiesta de Flor Suárez

Los invitados pudieron disfrutar de una barra de tragos diseñada especialmente para la ocasión. Un detalle que no pasó desapercibido fue el Espresso Martini personalizado con la inscripción "Flor 40" sobre la espuma, un toque gourmet que encantó a los presentes.

Por otro lado, la torta de cumpleaños siguió la tendencia de las "vintage cakes", un diseño cilíndrico de base blanca, decorado con flores naturales (margaritas) y coronado con las velitas en color champagne rosado.

Flor y Andy

Cuando cayó la noche, la música se apoderó del lugar. En las fotos en blanco y negro se puede ver a una Flor Suárez radiante, rodeada de sus amigos más cercanos y compañeros de la industria, disfrutando en la pista de baile bajo las luces de la bola de espejos.

Llegar a los 40 no es un evento más para Flor Suárez. Con una carrera consolidada detrás de escena en los proyectos más importantes de Kuarzo y una familia sólida junto al Andy Kusnetzoff, la productora demuestra que la madurez le sienta de maravilla.

AM