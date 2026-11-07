Ana Paula Dutil reinventó el clásico vestido negro con un toque de rojo, el color que pisa fuerte este verano

Al igual que Pampita y Juliana Awada, Ana Paula Dutil se suma a una de las grandes tendencias de la temporada: el rojo pasión. A través de sus redes sociales, la exmodelo compartió una audaz propuesta de estilo en la que combinó un clásico vestido corto negro con sandalias rojas, un contraste que rompió con la sobriedad del conjunto y le aportó un toque de color y personalidad.

La apuesta confirma que esta tonalidad no se limita a los vestidos de noche ni a los estilismos más llamativos. Para esta temporada, el rojo se incorpora también a los looks diarios, los accesorios y las combinaciones cromáticas más versátiles. Desde pequeños acentos hasta conjuntos monocromáticos, la consigna es sumar intensidad y animarse a convertirlo en protagonista del vestidor.

El audaz look de Ana Paula Dutil para +55

Este fin de semana, Ana Paula Dutil irrumpió en sus historias de Instagram para compartir algunas imágenes de un evento nocturno al que asistió. En una de las postales, se la ve caminando sobre una calle dejando ver su estilismo. La exmodelo eligió un vestido negro corto, una apuesta clásica y elegante que combinó con un diseño de impronta romántica, combinada con toques chic y urbanos.

Ana Paula Dutil | Instagram

La prenda, de manga larga y pronunciado escote en V, presenta un corte envolvente -wrap dress- que realza la silueta. En la falda y los puños se destacan sutiles detalles de volados y plisados que aportan movimiento y delicadeza al conjunto.

Las sandalias rojas con las que Ana Paula Dutil se sumó a la tendencia del rojo pasión

Más allá del vestido negro, el detalle que llamó la atención en el look de Ana Paula Dutil fueron sus sandalias rojas. La exesposa de Emanuel Ortega apostó por este accesorio para romper con la sobriedad del conjunto y sumar un contraste vibrante y lleno de personalidad. El rojo pasión, uno de los tonos que pisa fuerte esta temporada de primavera-verano 2027, se convirtió así en el gran protagonista de su estilismo y demostró cómo un toque de color puede transformar por completo una propuesta clásica.

Ana Paula Dutil tomando un ramo de rosas blancas y mostrando sus sandalias rojas | Intagram

Las sandalias rojas se posicionan como uno de los complementos ideales para sumarse a esta tendencia. Versátiles y llamativas, permiten incorporar el tono en pequeñas dosis y aportar personalidad tanto a un vestido negro como a prendas neutras, conjuntos de lino o propuestas más relajadas. La elección de Ana Paula Dutil confirma que no hace falta apostar por un look completamente rojo para adoptar el color de la temporada: alcanza con elegir el calzado adecuado para marcar la diferencia.

Con este look, Ana Paula Dutil demostró que la elegancia está en los detalles y que los clásicos siempre pueden reinventarse con pequeñas muestras de estilo. Su elección confirma que el negro y el rojo pasión forman una dupla infalible, capaz de combinar elegancia y audacia en partes iguales. De cara al verano, las sandalias en tonos vibrantes se perfilan como el recurso ideal para actualizar cualquier vestidor y darle un giro moderno a los looks más tradicionales.