La justicia falló en contra de Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara y su hija Francesca: "No se puede acercar"

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara en la vivienda de Nordelta sumó un nuevo capítulo y volvió a generar repercusiones, esta vez en el ámbito judicial. La conflictiva situación que atraviesa la expareja tomó otra dimensión luego de que la conductora de MasterChef Celebrity realizara una denuncia policial por presuntos maltratos físicos contra Francesca Icardi, la hija mayor de ambos. El episodio generó una fuerte repercusión y motivó la intervención de la Justicia, que analizó lo sucedido y avanzó con una resolución que involucra directamente al futbolista.

Revés judicial para Mauro Icardi sobre la denuncia que le radicó Wanda Nara

La información fue difundida este sábado por Yanina Latorre a través de sus tradicionales placas negras en las historias de Instagram. Desde sus redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda (SQP), el ciclo de espectáculos que se emite por América TV, compartió detalles de la resolución judicial que involucra a Mauro Icardi, luego de la denuncia presentada por Wanda Nara por presuntos hechos de violencia contra su hija Francesca. A partir de la presentación de la conductora, la Justicia de Tigre tomó intervención en el caso y dispuso una serie de medidas cautelares contra el futbolista, en el marco de una investigación que busca esclarecer lo ocurrido.

Mauro Icardi | Instagram

La decisión estuvo a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Tigre, bajo la responsabilidad del juez Orlando Abel Díaz. Entre las disposiciones establecidas, se determinó que el delantero deberá mantenerse a una distancia mínima de 100 metros de Francesca, de 11 años. La restricción también alcanza al domicilio de la menor, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, y a cualquier otro espacio en el que se encuentre o establezca su residencia.

Además, tiene prohibido comunicarse con su hija por cualquier vía. La medida contempla tanto los contactos directos como los mensajes telefónicos, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, e incluso impide que terceras personas actúen como intermediarias. Las restricciones tendrán una vigencia de 45 días desde que el futbolista sea notificado oficialmente. El incumplimiento podría derivar en consecuencias penales por el delito de desobediencia a la autoridad.

La resolución del juez contra Mauro Icardi | Instagram

Francesca Icardi kle comunicó a Wanda Nara lo que le habría hecho su papá, Mauro Icardi

La intervención judicial se produjo después de un operativo policial realizado en la Casa de los Sueños ubicada en Nordelta, cuando efectivos del Comando de Patrullas de Tigre llegaron al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una posible situación de violencia contra una menor. Según lo declarado por Wanda Nara ante los agentes, Francesca le había enviado mensajes en los que manifestaba que Mauro Icardi la habría golpeado, que permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. La adolescente de 12 años se encontraba en la propiedad en cumplimiento de un régimen de visita con su progenitor que se extendía hasta el 16 de noviembre.

De acuerdo con el acta policial, cuando los efectivos intentaron intervenir, una persona que se encontraba en el interior de la vivienda manifestó que no permitiría el ingreso. Poco después, la joven salió del inmueble llorando, sin calzado y con medias, y se dirigió hacia donde estaba su mamá. Frente a los policías, habría expresado su deseo de irse con ella y relatado que su padre la habría golpeado y amenazado. Una médica del servicio de emergencias la examinó en el lugar y, aunque no consideró necesario un traslado urgente, recomendó realizar estudios radiológicos por un traumatismo en la rodilla izquierda.

Por último, esta medida judicial también contempla la intervención de organismos especializados para garantizar el acompañamiento y la protección de la menor, con participación del área de violencia por razones de género del municipio de Tigre y de la Asesoría de Menores. Asimismo, se ordenó que un juzgado de Familia intervenga en las cuestiones relacionadas con la guarda, la custodia, los alimentos y el régimen de comunicación. En paralelo, las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía para evaluar otros planteos realizados por la mamá de la niña, entre ellos los vinculados con la restitución de bienes y la situación de Isabella Icardi. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las circunstancias del episodio denunciado.

Mauro Icardi fue apartado de su hija Francesca por 45 días | Instagram

En paralelo, Yanina Latorre también publicó un video en el que se observa a Wanda Nara junto a Martín Migueles mientras se retiran en una camioneta, luego de la jornada que atravesó la conductora junto a su hija Francesca en Nordelta. Por el momento, ni la empresaria ni Mauro Icardi realizaron declaraciones públicas sobre la resolución judicial ni sobre las medidas dispuestas. De esta manera, el conflicto entre ambos continúa sumando repercusiones y mantiene la atención puesta en los próximos pasos de la causa.