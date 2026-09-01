Las increíbles vacaciones de Flor Suárez y Andy Kusnetzoff con sus hijos, León y Helena, en la Patagonia

Andy Kusnetzoff y Flor Suárez se tomaron unos días de descanso junto a sus hijos, León y Helena, y eligieron como destino uno de los paisajes más atractivos del sur argentino, Villa La Angostura. Durante su estadía en la Patagonia, la pareja compartió distintas imágenes en sus redes sociales y mostró algunos de los mejores momentos que disfrutaron en familia.

Andy Kusnetzoff, Flor Suárez y sus hijos León y Helena disfrutaron a pura naturaleza y nieve

El lugar elegido por Andy Kusnetzoff y Flor Suárez para pasar unos días de descanso en familia fue Villa La Angostura, una localidad reconocida por sus paisajes naturales, sus bosques y la tranquilidad que ofrece a quienes buscan alejarse de la rutina. Allí, el conductor y su pareja aprovecharon el entorno para pasar tiempo con sus hijos y conectarse con la naturaleza.

Flor Suárez con sus hijos León y Helena frente al Lago Nahuel Huapi

Entre las fotos publicadas por Andy Kusnetzoff, una de las más destacadas muestra a Flor Suárez junto a León y Helena mientras contemplan el lago Nahuel Huapi. La escena refleja la belleza del paisaje y el clima familiar que marcó el viaje. En otra de las postales, el conductor aparece de espaldas, tomando mate y observando el mismo lago, en un momento de calma frente al imponente paisaje cordillerano.

Andy Kusnetzoff contemplando el Lago Nahuel Huapi

La pareja también registró parte de los paisajes característicos de la zona. En las imágenes se pueden ver pájaros y montañas, dos elementos que acompañaron a la familia durante sus recorridos por el entorno patagónico. Así, la naturaleza se convirtió así en una de las grandes protagonistas de la escapada.

Sin embargo, uno de los momentos más felices de las vacaciones fueron los días de nieve. Flor y Andy compartieron imágenes en las que se los observa disfrutando del paisaje blanco junto a sus hijos. En una de las fotografías, el conductor se desliza acompañado por León y Helena, mientras que en otras aparece su hijo haciendo un “angelito” sobre el suelo.

Andy Kusnetzoff jugando con sus hijos León y Helena en la nieve de Villa La Angostura

La pareja también se mostró muy cariñosa durante la jornada. Ante las cámaras, Andy Kusnetzoff y Flor Suárez se besaron mientras disfrutaron del frío y del paisaje, una imagen que resume el espíritu de las vacaciones familiares. “Hoy vi nevar por primera vez…Qué lindo es descubrir algo nuevo y compartirlo con mi familia. Pensar que todavía nos quedan tantas cosas por vivir y descubrir… eso es lo lindo de la vida…”, escribió la productora en su cuenta de Instagram. El mensaje acompañó un video en el que retrató el instante en que observó nevar por primera vez y expresó su emoción por vivir esa experiencia junto a sus seres queridos.

Así es el lujoso hotel en donde se hospedaron Andy Kusnetzoff y Flor Suárez junto a sus hijos León y Helena

Durante su estadía, Andy Kusnetzoff, Flor Suárez y sus hijos León y Helena se alojaron en el Hotel Puerto Manzano, ubicado en Bahía Manzano, a orillas del lago Nahuel Huapi. El establecimiento se encuentra rodeado por un entorno natural privilegiado y ofrece una combinación de descanso, actividades al aire libre y propuestas gastronómicas.

Según dan a conocer en su sitio oficial, el hotel cuenta con 27 habitaciones, spa, solárium, gimnasio, piscina cubierta y exterior, además de una playa privada. También dispone de restaurante, bar de playa, amplios espacios con vistas al lago y una sala para eventos con capacidad para 50 personas.

El hotel de Villa La Angostura donde se alojaron Andy Kustnezoff y su familia

Por su ubicación, el lugar resulta ideal para realizar senderismo, trekking, pesca deportiva y deportes acuáticos como kayak, windsurf y navegación. Con paisajes, nieve y momentos compartidos, Flor Suárez y Andy Kusnetzoff disfrutaron junto a León y Helena de una escapada familiar en uno de los rincones más encantadores de la Patagonia.