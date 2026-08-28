Flor Suárez, la esposa de Andy Kusnetzoff, mostró la renovación de la habitación de su hija Helena: tonos pastel, muebles a medida y diseño

Flor Suárez mostró algunos detalles de la renovada habitación de su hija Helena, fruto de su relación con Andy Kusnetzoff. El espacio fue pensado con una combinación de tonos suaves, materiales naturales y muebles a medida que permiten aprovechar cada rincón sin perder el encanto propio de una habitación infantil.

Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez junto a su hija Helena

La renovación de la habitación tuvo además un detalle especial en el marco del cumpleaños número 10 de la pequeña: recibió un nuevo escritorio integrado al mobiliario de su habitación. La propuesta combina diseño y funcionalidad, con distintos sectores destinados a estudiar, dibujar, jugar y mantener organizados sus objetos cotidianos.

Así es la habitación de Helena: tonos pastel, madera y detalles florales

Uno de los aspectos que más se destacan en la habitación de Helena es la elección de una paleta basada en beige, blanco, madera y tonos pastel. La combinación genera un ambiente luminoso y sereno, mientras que los materiales naturales aportan calidez al espacio. Sobre la pared ubicada detrás del escritorio aparece uno de los detalles más delicados de la decoración: un papel mural con pequeñas flores y ramas en tonos suaves.

El diseño suma personalidad sin recargar el ambiente y se integra con el resto de los elementos. Junto al escritorio, además, hay una gran ventana que permite el ingreso de abundante luz natural. En otro sector de la habitación se encuentra una biblioteca blanca empotrada, donde Helena tiene libros infantiles y diferentes objetos decorativos llenos de color. De esta manera, los elementos propios de la infancia quedan incorporados al ambiente y funcionan también como parte de la propuesta estética.

El escritorio de Helena y los muebles a medida

El escritorio es uno de los grandes protagonistas de la renovación de la habitación de Helena y está integrado a una estructura de madera que ocupa buena parte de una de las paredes. El mueble cuenta con diferentes estantes y compartimentos abiertos que permiten organizar juguetes, libros y objetos de uso cotidiano. En la parte superior se destacan puertas en tono beige con terminaciones redondeadas, un detalle que aporta un aspecto más suave al diseño.

La habitación de Helena, la hija de Flor Suárez y Andy Kusnetzoff

Sobre la superficie del escritorio, Flor Suárez mostró distintos lápices, útiles y pequeños objetos, dejando en evidencia que se trata de un espacio pensado especialmente para las actividades de Helena. Así, el mobiliario a medida permite combinar almacenamiento y funcionalidad con un rincón destinado a dibujar, hacer tareas y jugar, dentro de una estética que puede acompañar a Helena a medida que crece.