De Nicki Nicole a La Joaqui: los famosos que estuvieron en la Marcha del Orgullo 2026

La Ciudad de Buenos Aires se vistió de colores este sábado 7 de noviembre con la celebración de la 35ª Marcha del Orgullo, que reunió a miles de personas y contó con la participación de destacadas figuras del espectáculo. Nicki Nicole, Leticia Siciliani, La Joaqui, María Becerra y Cazzu fueron algunas de las famosas que se sumaron a la movilización, que avanzó hacia el Congreso Nacional, y compartieron distintos momentos de la jornada a través de sus redes sociales. Asimismo, CARAS tuvo acceso a imágenes exclusivas del evento.

La cantante formó parte de uno de los eventos más importantes del mes. Sergio Piemonte/PERFIL

Las fotos de los famosos que participaron en la Marcha del Orgullo 2026

La 35ª Marcha del Orgullo se llevó a cabo este sábado 7 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la presencia de destacadas figuras del espectáculo. Nicki Nicole participó de la carroza compartida por Fiesta Polenta, junto a Nacho Elizalde, mientras que Leticia Siciliani se sumó a la movilización y compartió una postal en sus redes sociales con la frase "el orgullo como respuesta" y el mensaje "nos vemos en las calles". Por su parte, La Joaqui anticipó su presencia con una selfie en la que lució un corsé negro de encaje y anunció: "Nos vemos en la marcha 3:30".

La jornada estuvo atravesada por la consigna "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia", en un contexto marcado por recientes agresiones contra mujeres trans en Palermo. Entre las artistas convocadas, María Becerra tuvo a su cargo el cierre del espectáculo musical con varias canciones, mientras que Cazzu también dijo presente en la movilización. Además, la artista de RKT se presentó en el escenario Nadia Echazú, ubicado sobre la avenida 9 de Julio, donde se pronunció contra la discriminación y reivindicó el respeto por las distintas identidades y orientaciones sexuales.

Nicki Nicole presente en la Marcha del Orgullo. Sergio Piemonte/PERFIL

Nicki Nicole presente en la Marcha del Orgullo. Sergio Piemonte/PERFIL

Leticia Siciliani en la marcha del orgullo (Instagram)

Nacho Elizalde formó parte de la marcha del orgullo (Instagram).

La Joaqui estuvo en la Marcha del Orgullo (Instagram)

Cazzu en la Marcha del Orgullo (Instagram)

Todas las fotos de la Marcha del Orgullo

Más postales de la Marcha del Orgullo. Sergio Piemonte/PERFIL

Miles de personas participaron de la marcha. Sergio Piemonte/PERFIL

Postales de la Marcha del Orgullo. Sergio Piemonte/PERFIL

"No es joda, nos están cazando". Sergio Piemonte/PERFIL

"Que ser marica no de vergüenza". Sergio Piemonte/PERFIL

"Ser uno mismo no tiene que ser un acto de valentía". Sergio Piemonte/PERFIL

Más postales de la Marcha del Orgullo. Sergio Piemonte/PERFIL

Además de las actividades culturales, las organizaciones reclamaron distintas medidas de reparación histórica para personas trans y nuevas herramientas contra la discriminación. Esas demandas formaron parte de una convocatoria que reunió a artistas y activistas.

FOTOS: Sergio Piemonte/PERFIL