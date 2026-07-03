Dibu Martínez mostró la habitación que construyó para guardar sus premios con la Selección Argentina

Desde que se convirtió en el arquero titular de la Selección Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez pasó a ocupar un lugar privilegiado en la historia del fútbol nacional. Sus actuaciones decisivas en las definiciones más importantes de la era de Lionel Scaloni lo transformaron en uno de los grandes responsables de la conquista de títulos que marcaron a toda una generación de hinchas.

Dibu Martínez

Esa conexión con la Albiceleste también se refleja puertas adentro de su hogar. Y es que recientemente el Dibu Martínez compartió una imagen desde su casa permitió descubrir la habitación que el marplatense destinó para conservar los trofeos, recuerdos y objetos más valiosos de su recorrido con la Selección, un espacio que funciona como un verdadero homenaje a los años más exitosos de su carrera.

La habitación donde Dibu Martínez guarda los recuerdos más importantes de la Scaloneta

Lejos de ser una simple sala de exhibición, la habitación reúne algunos de los recuerdos más valiosos de la carrera de Dibu Martínez con la Selección Argentina. En la imagen, su hija sostiene una réplica de la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. A su alrededor, las paredes están decoradas casi exclusivamente con cuadros y fotografías vinculadas a la Albiceleste, entre los que sobresalen un gran retrato del arquero con la camiseta argentina y otra obra que muestra a un guardameta vestido de verde, arrodillado y con la cabeza inclinada.

Así es la habitación de trofeos del Dibu Martínez

Además, un mueble exhibe distintos trofeos, reconocimientos y recuerdos que repasan algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con el seleccionado.

El hombre que cambió la historia de la Selección Argentina

Aunque debutó con la Selección mayor recién en 2021, Dibu Martínez se convirtió en tiempo récord en una pieza indispensable del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Su irrupción coincidió con el inicio de la etapa más exitosa de la Albiceleste en las últimas décadas y rápidamente se consolidó como uno de los grandes líderes del grupo.

Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Dibu Martínez y Leandro Paredes

Su figura quedó grabada en cada una de las conquistas recientes. El Dibu Martínez también se consolidó como uno de los referentes emocionales de la Scaloneta. Su personalidad, liderazgo y fortaleza mental en los momentos de mayor presión lo transformaron en un símbolo del equipo campeón.