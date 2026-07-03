El detalle oculto en el dress code de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce que enloqueció a los fans

El fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos quedó completamente marcado por la celebración de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce, uno de los eventos más comentados del año en la industria del entretenimiento. La ceremonia, que tendría lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, reúne a algunas de las figuras más influyentes del mundo de la música, la moda y el deporte.

Taylor Swift se casa con Travis Kelce

Tras meses de rumores y un fuerte hermetismo en torno a los preparativos, comenzaron a conocerse detalles de la ceremonia que ya es calificada por muchos como la boda del siglo. Entre ellos, un imponente operativo de seguridad, calles cerradas en Manhattan y la llegada de invitados de primer nivel que se dieron cita en la ciudad para ser parte de la celebración.

Un dress code de gala para una boda de alto perfil

Uno de los puntos que más atención generó fue el estricto código de vestimenta elegido por Taylor Swift y Travis Kelce. La invitación estableció un dress code “black tie”, uno de los más formales dentro de los eventos sociales, lo que implica que los hombres deben asistir con esmoquin clásico, camisa blanca y pajarita negra, mientras que las mujeres optan por vestidos largos de gala o diseños de alta costura.

Taylor Swift y Travis Kelce

Sin embargo, más allá de la formalidad del protocolo, lo que llamó la atención fue la presencia de una paleta de colores que comenzó a repetirse entre algunos de los invitados más cercanos a la pareja. Tonos profundos como el vino o el burdeos habrían aparecido en distintos estilismos, generando especulaciones entre los fans sobre una posible elección estética cuidadosamente pensada para la ocasión.

El guiño oculto a una de las canciones más icónicas de Taylor Swift

Ese detalle cromático no pasó desapercibido para los seguidores de Taylor Swift, quienes rápidamente vincularon el color vino con una de sus canciones más reconocidas: Maroon, incluida en el álbum Midnights. El tema utiliza precisamente ese tono como símbolo de un amor intenso, complejo y profundamente emocional, lo que llevó a los fans a interpretar la coincidencia como un posible guiño a su propia discografía.

Taylor Swift y Travis Kelce

Con una lista de invitados repleta de celebridades, un estricto código de vestimenta y una producción de gran escala, la celebración de la unión de Taylor Swift y Travis Kelce promete seguir dando de qué hablar durante todo el fin de semana.