Pampita volvió a innovar y le dio un giro fashionista chic a la camiseta argentina

Pampita volvió a deslumbrar a sus seguidores con un look que hace alusión a la selección argentina. Lejos de llevar la clásica camiseta, la conductora optó por una versión chic con un diseño artesanal, moderno y con detalles que mantienen la esencia del modelo original.

Pampita elevó la camiseta argentina con un nuevo diseño moderno y artesanal

En la antesala del partido entre la selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Pampita volvió a demostrar por qué es un referente de la moda. La modelo, quien se encuentra cubriendo la competencia en Estados Unidos para una plataforma de streaming, compartió una imagen con un look mundialista que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En esta oportunidad, la conductora apostó por una original reinterpretación de la clásica camiseta albiceleste y cautivó a todos. Desde las calles de Miami alentando a la Scaloneta, lució una versión customizada y mucho más fashionista. Tal como se puede ver en los posteos que subió a sus historias de Instagram, la prenda conserva el característico color blanco con detalles celestes, pero se destaca por un diseño confeccionado en tela de red o mesh, de mangas amplias y escote en "V", detalles que le aportan un aire súper chic. Sobre el pecho, la pieza luce la esencia de la clásica camiseta: el tradicional sol de la bandera argentina.

Pampita

Para completar el estilismo, Pampita eligió un short blanco de tiro alto, sandalias de plataforma en tono blanco, gafas de sol de inspiración retro y un collar dorado, logrando un outfit monocromático ideal para disfrutar del clima cálido de Miami.

La modelo posó sonriente frente al micro de la hinchada argentina, bautizado "Tres Estrellas", en una postal que reflejó el entusiasmo que se vive entre los fanáticos a pocas horas del encuentro de la Scaloneta. Además de su presencia, su look se robó todas las miradas. Al igual que otras celebrities y esposas de jugadores, la top model apostó por una de las tendencias más fuertes de este Mundial: la customización de la camiseta argentina.

Pampita

Dejando de lado el modelo clásico para apostar por diseños intervenidos adaptados a las últimas tendencias, Pampita decidió sumarse a esta moda y lucir un atuendo fashionista sin perder los clásicos colores celeste y blanco. De esta manera, la empresaria volvió a innovar y le dio un giro fashionista chic a la camiseta argentina que conquistó a todos en redes sociales.

El furor por la camiseta argentina customizada en el Mundial 2026

Lo que comenzó como una propuesta impulsada por grandes firmas deportivas rápidamente se convirtió en una de las tendencias de moda más fuertes entre los fanáticos de la selección argentina. Distintos emprendimientos argentinos tomaron la clásica camiseta albiceleste como punto de partida para crear prendas intervenidas, con diseños exclusivos que fusionan la pasión por el fútbol con las últimas tendencias fashion.

Una de las primeras en sumarse a este fenómeno fue Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister. Durante una de las presentaciones de la selección durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, sorprendió con una original reinterpretación de la camiseta argentina confeccionada en un delicado tejido de encaje. El diseño respetó las tradicionales franjas celestes y blancas, pero incorporó transparencias y terminaciones sofisticadas que transformaron la casaca deportiva en una pieza glamorosa.

Ailén Cova

Tiempo después, quien llevó la tendencia un paso más allá fue Kelci Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi. La influencer desarmó por completo una camiseta oficial y la convirtió en una campera de diseño. Para lograrlo, combinó la tela original con retazos de denim vintage y sumó diferentes detalles de confección que le dieron una estética completamente renovada.

Kelci Rose Bowers

El resultado fue una prenda de silueta tipo corset e inspiración racing, en la que cada panel fue reconstruido cuidadosamente para conservar la identidad albiceleste desde una mirada actual. Así, la customización dejó de ser una simple intervención artesanal para convertirse en una verdadera declaración de estilo, una tendencia que cada vez suma más figuras como Pampita con una versión súper chic y fashionista.