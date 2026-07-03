El look de Antonela Roccuzzo para Argentina contra Cabo Verde: comodidad, tendencia y un clásico mundialista

Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en una de las protagonistas fuera de la cancha durante una nueva presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En esta oportunidad, dijo presente en el encuentro de los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde para alentar a Lionel Messi y al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi

Como ya es habitual en cada una de sus apariciones mundialistas, Antonela Roccuzzo volvió a robarse todas las miradas con un look casual que combinó moda, comodidad y el espíritu futbolero que caracteriza sus estilismos. Fiel a su estilo, apostó por prendas versátiles y una estética relajada, demostrando una vez más por qué es considerada una de las principales referentes de moda del país.

El look de Antonela Roccuzzo para alentar a Argentina contra Cabo Verde

Para acompañar a Lionel Messi en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo eligió la camiseta alternativa de la selección argentina en color azul oscuro con detalles celestes y el emblemático número 10. Lejos de lucirla de manera tradicional, decidió llevar el modelo crop top, un recurso que aportó un aire juvenil y moderno al conjunto.

La empresaria combinó la prenda deportiva con un pantalón blanco de tiro alto y corte wide leg que equilibró el carácter futbolero del look con un toque sofisticado. Como calzado optó por unas zapatillas negras, ideales para recorrer el estadio con comodidad sin perder estilo. En cuanto a los accesorios, Antonela Roccuzzo mantuvo su apuesta por el minimalismo con unas gafas de sol negras de formato rectangular, un reloj y joyería discreta que acompañaron el estilismo sin restarle protagonismo.

La fórmula de estilo que Antonela Roccuzzo convirtió en un clásico de los Mundiales

Desde la Copa del Mundo de Qatar 2022, Antonela Roccuzzo encontró una fórmula que se mantiene vigente en cada presentación de la selección argentina. Sin necesidad de apostar por estilismos recargados, la empresaria convirtió la camiseta albiceleste, los jeans y las zapatillas en un verdadero uniforme mundialista.

Antonela Roccuzzo junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro Messi

En esta oportunidad, Antonela Rocuzzo volvió a demostrar su capacidad para elevar una prenda deportiva con básicos atemporales. En lugar de recurrir a los clásicos jeans azules o leggings, apostó por un pantalón blanco de silueta amplia que aportó sofisticación al conjunto y confirmó que una camiseta de fútbol también puede integrarse a un look de inspiración urbana y fashionista.